Με κατάνυξη εορτάζονται σε όλη τη χώρα τα Θεοφάνια. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας ο Αγιασμός των Υδάτων και η ρίψη του Τίμιου Σταυρού στον Πειραιά.

Πλοία του Πολεμικού και του Λιμενικού απέδωσαν τιμές κατά τη διάρκεια της τελετής. Σε αυτό επέβαιναν και μέλη του Συνδέσμου Ελλήνων βατραχανθρώπων και υποβρύχιων καταστροφών, ενώ απόστρατοι και εν ενεργεία στρατιωτικοί βούτηξαν στα νερά. Ο πρώτος δέχτηκε τα συγχαρητήρια του Προέδρου της Δημοκρατίας και του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

«Γιορτάζουμε τη βάπτιση του Χριστού, τα ολόφωτα Φώτα και μετέχουμε έτσι και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας σε μία σπουδαία γιορτή για να μεταλάβουμε φως και αλήθεια από την πηγή τους, που τόσο χρειαζόμαστε για να τα μετατρέψουμε σε προσωπική και συλλογική αναγέννηση και να πορευτούμε. Χάρη σε αυτο το φως και χάρη σε αυτή την πολύτιμη αλήθεια αποκτούν ιδιαίτερα λαμπερό νοήμα οι αξίες της αυτοθυσίας, του αλτρουϊσμού, της συνοχής, του ανθρωπισμού, της αλληλοκατανόησης, αξίες που αν γίνουν οδηγός μας μόνο ελπιδοφόρα θα είναι η πορεία που μας περιμένει στο μέλλον», ανέφερε ο Κωνσταντίνος Τασούλας.

Αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων

Στην Αθήνα, η επίσημη δοξολογία για την εορτή των Θεοφανίων τελέστηκε, όπως κάθε χρόνο, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου.

Ακολούθησε ο αγιασμός των υδάτων στη Δεξαμενή του Δήμου Αθηναίων, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας και των αρχών της πόλης.



Μεταξύ αυτών, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, καθώς και βουλευτές, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

Με μεγαλοπρέπεια ο εορτασμός στη Θεσσαλονίκη

Με κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια πραγματοποιήθηκε ο εορτασμός των Θεοφανίων ,και στη Θεσσαλονίκη.

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο καθαγιασμός των υδάτων έγινε στην Α’ Προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης προκειμένου να παραστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι πιστοί.

Στην εξέδρα, που είχε στηθεί, ενώθηκαν τρεις ενορίες, της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του ναού της Αγίας Σοφίας αλλά και του παλιού μητροπολιτικού ναού του Αγίου Μηνά.

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλοθέου.

Αμέσως μετά, έγινε λιτάνευση των εικόνων στο κέντρο της πόλης και μέσω της Λεωφόρου Νίκης οι τρεις ενορίες κατευθύνθηκαν στο λιμάνι όπου θα έγινε η ρίψη του Τιμίου Σταυρού.

Παρόντες από τους πολιτικούς αρχηγούς ήταν ο Σωκράτης Φάμμελος από πλευράς ΣΥΡΙΖΑ και ο Δημήτρης Νατσιός από πλευράς ΝΙΚΗΣ.

Εορταστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα

Με κάθε επισημότητα εορτάστηκε και εφέτος η γιορτή των Θεοφανίων στο Ηράκλειο. Αμέσως μετά την Θεία Λειτουργία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μηνά, η πομπή οδηγήθηκε πεζή προς το Λιμάνι του Ηρακλείου για την τελετή καθαγιασμού των υδάτων από τον Αρχιεπίσκοπο Κρήτης Ευγένιο. Παρά τη συννεφιά , δεκάδες άτομα όλων των ηλικιών βούτηξαν στα νερά του λιμένα Ηρακλείου για να πιάσουν τον σταυρό.

Στον νεαρό άνδρα που έπιασε πρώτος τον σταυρό, παραδοσιακά ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, έδωσε την ευλογία και το δώρο του, ενώ εγκάρδιες ευχές έδωσε σε όλους τους πιστούς .

Πάντως στη διάρκεια της προσπάθειας να πιάσουν το σταυρό, οι αποκαλούμενοι “βουτηχτάδες” που έπεσαν στο νερό για να λάβουν την ευλογία του Αγίου Πνεύματος, άσκησαν πιθανόν μεγάλη πίεση στον ξύλινο σταυρό, του οποίου έσπασε ένα τμήμα.

Εικόνες από τους εορτασμούς ανά την επικράτεια