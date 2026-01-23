Ναυτική φωτοβολίδα σε χώρο όπου φυλάσσονταν φιάλες υγραερίου έριξαν άγνωστοι δράστες σε βενζινάδικο στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το περιστατικό σημειώθηκε πριν από μερικές μέρες ενώ την τελευταία στιγμή, ένας από τους υπαλλήλους, ο οποίος είχε καθυστερήσει να σχολάσει, έτρεξε και έσβησε τη φωτοβολίδα με πυροσβεστήρα.

«Αν δεν το προλάβαινε θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Πρόκειται για χώρο όπου είχαμε τις φιάλες υγραερίου. Θα είχαν ισοπεδωθεί τα πάντα. Αν πήγαινε και πιο μέσα, εκεί που υπάρχουν τα καύσιμα, τότε θα είχε καταστραφεί όλο το οικοδομικό τετράγωνο», ανέφερε μιλώντας στο patris.gr, ο υπεύθυνος του πρατηρίου.

Πηγή: patris.gr

Σύμφωνα με τα όσα είδε ο υπάλληλος του βενζινάδικου, οι 4 δράστες έφτασαν με ένα αυτοκίνητο και μία βέσπα, φάνηκε να λένε κάτι μεταξύ τους και στη συνέχεια πέταξαν τη ναυτική φωτοβολίδα μέσα στον χώρο όπου βρίσκονται οι φιάλες υγραερίου.

«Ο υπάλληλός μας έτρεξε προς το σημείο, πήρε τον πυροσβεστήρα για να προλάβει την έκρηξη καθώς οι φιάλες υγραερίου ήταν γεμάτες. Τότε είδε να φεύγουν σε αντίθετες κατευθύνσεις τα δύο οχήματα, ωστόσο δεν πρόλαβε να πάρει τις πινακίδες κυκλοφορίας», περιέγραψε στο υπεύθυνος.

Ο προβληματισμός με το χαλασμένο καταγραφικό

Έντονο προβληματισμό όμως προκάλεσε στους υπεύθυνους του πρατηρίου υγρών καυσίμων το γεγονός ότι εκείνη την ημέρα είχε χαλάσει το καταγραφικό της κάμερας κλειστού κυκλώματος με αποτέλεσμα η συγκεκριμένη επίθεση να μην έχει καταγραφεί.

«Είναι λίγο πονηρό όλο αυτό και ύποπτο γιατί εκείνη την ημέρα μας είχαν χαλάσει οι κάμερες ασφαλείας. Δεν έχει καταγραφεί ποιος το έκανε. Άνοιξα να δω τις κάμερες και είχε χαλάσει το ups του καταγραφικού. Εκείνη την ημέρα οι κάμερες δεν έγραφαν τίποτε.

Μας έχει προβληματίσει και προσπαθούμε να δούμε πώς έγινε και χάλασε το καταγραφικό. Είναι πολύ περίεργο», επεσήμανε σχετικά ο υπεύθυνος του πρατηρίου τονίζοντας παράλληλα πως η αστυνομία ψάχνει να βρει αν υπάρχει άλλο βιντεοληπτικό υλικό από την περιοχή.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί έχουν πάρει και τη ναυτική φωτοβολίδα προκειμένου να εξεταστεί και εργαστηριακά ώστε να δουν αν υπάρχει κάποιο αποτύπωμα ή άλλο στοιχείο ώστε να εντοπίσουν τους δράστες.

Την ανάγκη της άμεσης εξιχνίασης της υπόθεσης, τονίζει ο υπεύθυνος του πρατηρίου, καθώς θέλει να μάθει αν το συγκεκριμένο γεγονός ήταν απλά κάτι το τυχαίο ή αν αποτελεί προειδοποίηση για κάτι.

«Αν όντως πρόκειται για προειδοποίηση τότε θα πρέπει να ξέρουμε για ποιο λόγο μας προειδοποιούν», ανέφερε.

(Με πληροφορίες από patris.gr)