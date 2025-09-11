Credits: ΚΡΗΤΗ TV - Η στιγμή της σύγκρουσης στον δρόμο που ενώνει τα Μάλια με την Σταλίδα

Ένα σοκαριστικό βίντεο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την στιγμή της μοιραίας σύγκρουσης στη Κρήτη, με θύμα μια 23χρονη κοπέλα.

Στο βίντεο διακρίνονται τα δύο δίκυκλα να κινούνται αντίθετα τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/9) στον δρόμο που ενώνει τα Μάλια και την Σταλίδα, όταν ο 27χρονος οδηγός φαίνεται να χάνει τον έλεγχο και να πέφτει με δύναμη πάνω στο δίκυκλο που οδηγούσε η 23χρονη.

Η νεαρή κοπέλα σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ σύμφωνα με αναφορές, ο 27χρονος πανικοβλήθηκε λόγω του ότι δεν είχε δίπλωμα οδήγησης και το όχημα που οδηγούσε ήταν ανασφάλιστο, με αποτέλεσμα να επιχειρήσει να διαφύγει.

Ο 27χρονος ακινητοποιήθηκε τελικά από δύο τουρίστες, ενώ στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες απλώς να διαπιστώνουν τον θάνατο της νεαρής κοπέλας.

Οι αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 27χρονο οδηγό, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. έχει ξεκινήσει ήδη προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο θανατηφόρο τροχαίο.

(Με πληροφορίες από cretalive)