Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (14/8) στην Κρήτη, όταν ένας νεαρός οδηγός έχασε για άγνωστο λόγο τον έλεγχο του οχήματος που οδηγούσε, με αποτέλεσμα αυτό να εκσφενδονιστεί αρκετά μέτρα μακριά.

Το δυστύχημα έλαβε χώρα περίπου στις 06:30 το πρωί της Πέμπτης στον κόμβο του Ταυρωνίτη. Το αυτοκίνητο του 27χρονου έγινε άμορφη μάζα, ενώ ο ίδιος παρελήφθη λίγη ώρα αργότερα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, εντός του οποίου έχασε τη μάχη για την ζωή του.

Advertisement

Advertisement

Credits: Zarpanews

Η Ελένη Παπαθανασίου, διοικήτρια της τροχαίας ΒΟΑΚ έκανε λόγο για ένα ιδιαίτερα λυπηρό γεγονός, ενώ απηύθυνε παράλληλα έκκληση στους οδηγούς να κινούνται με τα όρια ταχύτητας, να φορούν ζώνη και κράνος και να μην καταναλώνουν αλκοόλ.

Credits: Zarpanews

Credits: Zarpanews

Πηγή: Zarpanews