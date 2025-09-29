Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένα 5χρονο παιδί το οποίο παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής (29/9), όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, το παιδί παρασύρθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά από το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου. Εκεί, οι γιατροί διαπίστωσαν πως το παιδί έφερε σοβαρές κακώσεις και τραύματα και έκριναν αναγκαία την άμεση μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ηράκλειο.

Στη συνέχεια το παιδί διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του νοσοκομείου, όπου νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Πηγή: Cretapost