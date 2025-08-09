Νέο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα στους δρόμους της Κρήτης σημαίνοντας συναγερμό στις αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν το μεσημέρι στον ΒΟΑΚ στο ύψος της Αγίας Πελαγίας όταν κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες δύο μίνι βαν συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους διερχόμενους οδηγούς να ειδοποιούν τις αρχές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν 6 άτομα, ευτυχώς ελαφρά ενώ ο ένας οδηγός του μίνι βαν εγκλωβίστηκε στα συντρίμμια με αποτέλεσμα 3 οχήματα της Πυροσβεστικής μαζί με την ΕΜΑΚ με 8 άντρες να σπεύδει στο σημείο για τον απεγκλωβισμό του.

Την ίδια ώρα στο σημείο βρέθηκε το ΕΚΑΒ που μετέφερε τους τραυματίες στο νοσοκομείο αλλά και άντρες της Τροχαίας για να ρυθμίσουν την κυκλοφορία καθώς είχε δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα και ουρές χιλιομέτρων.