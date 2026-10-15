Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα επιβατικά αυτοκίνητα υποβάλλονται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο για τη διασφάλιση της ασφαλούς κυκλοφορίας τους στους δρόμους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, τα μηχανοκίνητα οχήματα υποχρεούνται να διαθέτουν αναβαθμισμένο φαρμακείο πρώτων βοηθειών σύμφωνα με συγκεκριμένα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η έλλειψη του προβλεπόμενου φαρμακείου κατά τον έλεγχο οδηγεί στην έκδοση δελτίου περιορισμένης ισχύος και επιβάλλει την άμεση αποκατάσταση της έλλειψης.

Εκτός από το φαρμακείο, ο υποχρεωτικός εξοπλισμός κάθε οχήματος περιλαμβάνει οπωσδήποτε το προειδοποιητικό τρίγωνο και τον κατάλληλο πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως.

Οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν εγκαίρως την πληρότητα του εξοπλισμού τους για να αποφύγουν κυρώσεις και προβλήματα κατά τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος.

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Ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος των επιβατικών αυτοκινήτων πραγματοποιείται για πρώτη φορά τέσσερα χρόνια μετά την αρχική ταξινόμησή τους και στη συνέχεια κάθε δύο χρόνια, σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ. Στόχος είναι να διασφαλίζεται ότι τα οχήματα πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κυκλοφορία τους.

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με όσα αναφέρονται για το νέο πλαίσιο, τα οδικά μηχανοκίνητα οχήματα, με εξαίρεση τα δίκυκλα, θα πρέπει να διαθέτουν φαρμακείο πρώτων βοηθειών σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ευρωπαϊκού προτύπου DIN 13164:2022 ή αντίστοιχου προτύπου ISO.

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Η νέα σύνθεση του φαρμακείου αποσκοπεί στην πληρέστερη κάλυψη αναγκών πρώτων βοηθειών σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού στον δρόμο.

Ποια είδη πρέπει να περιλαμβάνει

Το φαρμακείο αυτοκινήτου θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη:

Μία ισοθερμική κουβέρτα διάσωσης.

Ένα ρολό αυτοκόλλητης ταινίας στερέωσης.

Ένα σετ 14 αυτοκόλλητων επιθεμάτων διαφορετικών διαστάσεων.

Τέσσερις αποστειρωμένους ατομικούς επιδέσμους διαφορετικών διαστάσεων.

Ένα αποστειρωμένο επίθεμα εγκαυμάτων.

Έξι αποστειρωμένες κομπρέσες τραυμάτων.

Πέντε ελαστικούς επιδέσμους διαφορετικού πλάτους.

Έναν τριγωνικό επίδεσμο ανάρτησης.

Ένα ατραυματικό ψαλίδι πρώτων βοηθειών.

Τέσσερα γάντια μιας χρήσης.

Δύο υγρά μαντηλάκια καθαρισμού.

Δύο ιατρικές μάσκες.

Οδηγίες πρώτων βοηθειών και λίστα περιεχομένων.

Τι προβλέπεται σε περίπτωση έλλειψης

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, εάν κατά τον τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι το όχημα δεν διαθέτει το προβλεπόμενο φαρμακείο, καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις και εκδίδεται δελτίο ΚΤΕΟ περιορισμένης ισχύος, διάρκειας 30 ημερών.

Ο ιδιοκτήτης του οχήματος καλείται να αποκαταστήσει την έλλειψη και να προσέλθει εκ νέου για επανέλεγχο. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να προκύψουν συνέπειες ως προς τη νόμιμη κυκλοφορία του οχήματος, καθώς και κυρώσεις σε ενδεχόμενο έλεγχο από την Τροχαία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το κόστος αγοράς του νέου φαρμακείου φέρεται να ξεκινά από περίπου 5,30 ευρώ, ενώ το κόστος επανελέγχου σε ορισμένα ΚΤΕΟ μπορεί να είναι υψηλότερο και να φτάνει τα 7 ευρώ.

Τρίγωνο και πυροσβεστήρας στον υποχρεωτικό εξοπλισμό

Το φαρμακείο δεν είναι το μοναδικό στοιχείο που πρέπει να διαθέτει ένα αυτοκίνητο. Στον απαραίτητο εξοπλισμό περιλαμβάνεται και το προειδοποιητικό τρίγωνο, το οποίο χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις έκτακτης ακινητοποίησης, όπως βλάβη ή τροχαίο ατύχημα.

Παράλληλα, προβλέπεται η ύπαρξη πυροσβεστήρα τύπου Ι, ξηράς κόνεως, κατάλληλου για πυρκαγιές κατηγοριών Α, Β και C, οι οποίες αφορούν στερεά υλικά, εύφλεκτα υγρά και αέρια αντίστοιχα.

Οι οδηγοί καλό είναι να ελέγχουν εγκαίρως τον εξοπλισμό των οχημάτων τους, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πληρότητα και στην καταλληλότητα του φαρμακείου πρώτων βοηθειών ενόψει των νέων απαιτήσεων.