Πρωτοφάνης επίθεση με σκουπόξυλο από τρεις αλλοδαπούς μαθητές δέχθηκε ένας 17χρονος μέσα σε προαύλιο Λυκείου στην Κυψέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 11:00 της Πέμπτης (25/9) εντός του σχολικού ωραρίου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι τόνοι μεταξύ των εμπλεκόμενων ανέβηκαν για ένα προσωπικό θέμα.

Ένας από τους τρεις φερόμενους δράστες (16 χρόνοι μαθητές του Λυκείου) πήρε σκουπόξυλο και επιτέθηκε στο 17χρονο θύμα, ενώ οι υπόλοιποι κατά πληροφορίες χρησιμοποίησαν τα χέρια τους και κάποια αντικείμενα που προσομοιάζουν με ρόπαλα.

Οι καθηγητές επενέβησαν, ενώ ο διευθυντής του Λυκείου κάλεσε τον Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

Ο τραυματισμός του 17χρονου είναι σχετικά ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο ένα χέρι. Δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου προσωπου. Οι τρεις νεαροί οδηγούνται αυτή την ώρα στο αυτόφωρο.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)