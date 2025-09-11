Εικόνες από κάμερες ασφαλείας, στις οποίες απεικονίζεται ξεκάθαρα η επίθεση τού οπλοφόρου 59χρονου, σε βάρος υπαλλήλου καθαριότητας στην περιοχή της Κυψέλης, αλλά και η διαδρομή που ακολούθησε μετά την πράξη του, εκμεταλλεύτηκαν οι αστυνομικοί, προκειμένου να τον ταυτοποιήσουν και να τον οδηγήσουν στη δικαιοσύνη.

Ο 59χρονος φαίνεται στο βίντεο να πλησιάζει πεζός και να πυροβολεί προς το μέρος του απορριμματοφόρου και του εργαζόμενου και γι’αυτό οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος του για το αδίκημα τής απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Advertisement

Advertisement



Το περιστατικό έγινε το απόγευμα τής Δευτέρας, στην οδό Παράσχου, και τα στελέχη της Ασφάλειας Κυψέλης τον εντόπισαν την επόμενη μέρα και κατά την έρευνα στο σπίτι του βρήκαν:



περίστροφο με -4- φυσίγγια,



πιστόλι,



3 μαχαίρια,



2 σιδερογροθιές,



Advertisement

14 φυσίγγια και



2 κουκούλες (full face).



Ο 59χρονος κατά την εξέτασή του φέρεται να δήλωσε “Νευρίασα με κάτι και πυροβόλησα”. Οι δύο εμπλεκόμενοι υποστηρίζουν ότι δεν έχουν κάποια προσωπική διαφορά

Advertisement