Θλιβερό επεισόδιο με πρωταγωνίστριες δύο ανήλικες μαθήτριες 17 ετών, σημειώθηκε αργά το μεσημέρι της Δευτέρας (15/12/25), μετά το σχολείο, στην οδό Διάκου κοντά στην ομώνυμη πλατεία της Λαμίας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport οι δύο μαθήτριες είχαν διαφορές από το σχολείο και ο διαπληκτισμός τους ξεκίνησε αρκετά νωρίτερα πριν φτάσουν στο συγκεκριμένο σημείο, όπου έπεσε άγριο ξύλο!

Advertisement

Advertisement

Η μία από τις δύο κοπέλες φέρεται να ειδοποίησε τη μητέρα της που έφτασε στο σημείο και προσπάθησε να απομακρύνει την κόρη της από την άλλη 17χρονη. Πάνω στο νέο καυγά, η γυναίκα βρέθηκε στο έδαφος και χτύπησε στον αυχένα της.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τόσο την πεσμένη στο πεζοδρόμιο γυναίκα, αλλά και τη μία 17χρονη που πονούσε στο χέρι της.

Μηχανή της ΔΙΑΣ που έτυχε να περνά από το σημείο επενέβη και προσπάθησε να συγκεντρώσει καταθέσεις, ενώ δύο κοπέλες μετέβησαν και στο Τμήμα για να περιγράψουν τα όσα είδαν.

Σοκαριστική μαρτυρία για τη συμπλοκή 17χρονων κοριτσιών στη Λαμία: «Όλα έγιναν για τα likes»

Συγγενικό πρόσωπο της ανήλικης που τραυματίστηκε περιγράφει στην εκπομπή Live News του MEGA όσα συνέβησαν.



«Τα πράγματα έχουν ξεφύγει με τη νεολαία και το χειρότερο, αυτό που έλεγα σήμερα και στον ιατροδικαστή είναι ότι έχει ξεφύγει η κατάσταση στο κορίτσια. Ότι και καλά τη μία κοπέλα την κάρφωσε στη διευθύντρια για μια φωτογραφία, κάτι τέτοιο που δεν ισχύει.

Και μετά της βρίσανε τη μάνα και ανταπέδωσε. Και μετά της στήσανε καρτέρι. Για μένα προσωπικά από μια βλακεία ξεκίνησε όλο, έχουμε βρει τώρα για το εύκολο θύμα, και το like και πώς τα λένε αυτά. Είχαν πάει 15-20 λεπτά νωρίτερα κάποιοι μαθητές απέναντι από εκεί που έγινε η επίθεση και ήταν έτοιμοι να τραβήξουν βίντεο».

Όπως αναφέρει η ανήλικη δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά αλλά φέρει κάποιους μώλωπες, ενώ η άλλη κοπέλα χτύπησε στο κεφάλι.

«Κάτι μώλωπες έχει και κάτι τέτοια. Δεν υπάρχουν ράμματα και αυτά. (Η άλλη κοπέλα) χτύπησε στο κεφάλι, στον αυχένα… Χτύπησε. Αφού ήρθε το ΕΚΑΒ και την πήρε. Απλώς οι προηγούμενες δύο από ότι μάθαμε ήταν οι νταήδες του σχολείου εκεί πέρα και κάνανε ότι θέλανε και με τα like και με τα πώς τα λένε αυτά.