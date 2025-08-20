Ομάδα 12 έως 15 νεαρών προκάλεσε χάος χθες (19/8) βράδυ στην περιοχή της Νέας Σμύρνης στην Λάρισα, προκαλώντας αναίτια φθορές σε σταθμευμένα οχήματα.

Το εν λόγω περιστατικό έρχεται να προστεθεί στην αυξημένη παραβατικότητα ανηλίκων που παρατηρείται στην περιοχή, σύμφωνα με το onlarissa. Συγκεκριμένα, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, η ομάδα των νεαρών συναντήθηκε σε γέφυρα της περιοχής και λίγη ώρα μετά ξεκίνησε να προκαλεί φθορές σε ξένη περιουσία. Οι ανήλικοι έσπαγαν καθρέπτες αυτοκινήτων και εκτόξευαν πέτρες, δίχως να προκύπτει συγκεκριμένο κίνητρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής που έγιναν μάρτυρες του περιστατικού ειδοποίησαν αμέσως την αστυνομία, εκφράζοντας την ανησυχία τους. Όπως λένε οι ίδιοι, τέτοιου είδους επεισόδια λαμβάνουν χώρα συχνά και δημιουργούν κλίμα σύγχυσης και ανησυχίας.

Λίγη ώρα μετά, στο σημείο έφτασαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., με την ομάδα των νεαρών να διαλύεται, προτού προκληθούν πιο σοβαρές ζημιές.

