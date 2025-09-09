Στη φυλακή οδηγήθηκαν, μετά τις απολογίες τους, δύο αδέλφια από τη Κρήτη ηλικίας 57 και 47 ετών, οι οποίοι φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι στην υπόθεση εκβιασμών που αφορά την πώληση έκτασης της Μονής Τζαγκαρόλων, στα Χανιά. Ο 57χρονος θεωρείται ο αρχηγός της οργάνωσης.

Τα δύο αδέλφια κατηγορούνται για:

Advertisement

Advertisement

Εκβίαση κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Επικίνδυνη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία

Εμπορία επιρροής – μεσάζοντες σε πράξη τελεσθείσα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Δωροδοκία υπαλλήλου κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Η υπόθεση έχει χαρακτηριστεί ως μέρος δράσης εγκληματικής οργάνωσης στα Χανιά, με τις Αρχές να μιλούν για μια υπόθεση που θυμίζει “μαφία της Κρήτης”.

Την Παρασκευή αναμένεται να καταθέσει ενώπιον του ανακριτή και Επίσκοπος, ο οποίος φέρεται να υπέγραψε, υπό καθεστώς εκβιασμού, βεβαίωση με την οποία η Μονή Τζαγκαρόλων παραιτούνταν από κάθε αξίωση σχετικά με την επίμαχη μοναστηριακή περιουσία στην περιοχή του Σταυρού.