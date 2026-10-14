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Δύο περιστατικά εξαπάτησης με θύματα γυναίκες καταγράφηκαν στο Ψυχικό, με τους δράστες να παριστάνουν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και να επικαλούνται τον κίνδυνο διακοπής ρεύματος. Από την πρώτη απάτη απέσπασαν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ, ενώ ακολούθησε και δεύτερο περιστατικό με παρόμοιο τρόπο δράσης. Οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τις υποθέσεις και αναζητούν τους υπευθύνους.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες τηλεφώνησαν αρχικά σε γυναίκα που διαμένει στο Ψυχικό και συστήθηκαν ως υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ. Επικαλούμενοι ενδεχόμενο πρόβλημα στην ηλεκτροδότηση, την έπεισαν ότι υπήρχε κίνδυνος διακοπής ρεύματος στην κατοικία της και την καθοδήγησαν να συγκεντρώσει χρήματα και κοσμήματα σε συγκεκριμένο σημείο έξω από το σπίτι της.

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Η γυναίκα πείστηκε από το πρόσχημα και άφησε τα τιμαλφή της σε εξωτερικό σημείο, από όπου οι δράστες τα αφαίρεσαν, αποκομίζοντας λεία που υπολογίζεται σε 100.000 ευρώ. Όταν αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, ειδοποίησε την αστυνομία, ωστόσο οι επιτήδειοι είχαν ήδη εξαφανιστεί.

Νέο περιστατικό απάτης με το ίδιο πρόσχημα

Σε ανάλογη παγίδα έπεσε λίγο αργότερα και δεύτερη γυναίκα στο Ψυχικό, η οποία δέχθηκε τηλεφωνική κλήση από τους επιτήδειους. Οι δράστες επικαλέστηκαν και πάλι τον κίνδυνο διακοπής ρεύματος, ζητώντας της να αφήσει χρήματα σε σημείο έξω από το σπίτι της.

Η γυναίκα συμμορφώθηκε με τις οδηγίες που της έδωσαν, ωστόσο, όταν συνειδητοποίησε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, απευθύνθηκε στην αστυνομία και κατήγγειλε το περιστατικό.

Οι δύο υποθέσεις εξετάζονται από τις αρχές, οι οποίες εκτιμούν ότι πίσω από τα περιστατικά βρίσκονται οι ίδιοι δράστες.



(Με πληροφορίες από ΕΡΤ)