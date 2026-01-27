Εκτεταμένες ζημιές σε επιχειρήσεις προκάλεσαν ισχυροί άνεμοι στην παραλια του Μαραθώνα με τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελο Κυπαρίσση να κάνει λόγο για ανεμοστρόβιλο.

Οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν σκέπαστρα ενώ διάφορα αντικείμενα από μαγαζιά διασκορπίστηκαν στον δρόμο.

Advertisement

Advertisement

Ο δρόμος από την πλατεία Αγίου Παντελεήμονα προς τις καφετέριες και η οδός Γκούρα έχουν κλείσει μέχρι να αποκατασταθούν οι ζημιές και η ηλεκτροδότηση.

Στο σημείο βρίσκονται συνεργεία της Πυροσβεστικής, του ΔΕΔΔΗΕ και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Πηγή φωτογραφιών: marathonpress.gr