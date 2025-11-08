Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αθήνα το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, λόγω της διεξαγωγής του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τροχαίας, θα υπάρξουν εκτεταμένες διακοπές κυκλοφορίας, καθώς και απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Το Σάββατο 8-11-2025 κατά τις ώρες 17.00΄ έως 20.40΄, θα διεξαχθούν δύο (2) διαδοχικοί Αγώνες Δρόμου (5 χλμ. & 5km Universities Night Run) από Λ. Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) προς Παναθηναϊκό Στάδιο, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Λ. Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – δεξιά Ακαδημίας – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – αναστροφή επί της Λ. Βασ. Σοφίας – διασταύρωση ΝΙΜΙΤΣ – Λ. Βασ. Σοφίας (μπροστά από το Hilton) – Ηρώδου Αττικού – είσοδος στα Προπύλαια του Παναθηναϊκού Σταδίου – είσοδος στο Παναθηναϊκό Στάδιο – Τερματισμός.

Την Κυριακή 9-11-2025 θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθηνών κατά τις ώρες 09.00΄ έως 18.20΄, κατά μήκος της διαδρομής:

Εκκίνηση: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – είσοδος στον Τύμβο (αριστερό ρεύμα) – έξοδος από Τύμβο (δεξιό ρεύμα) – Λ. Μαραθώνος – ανισόπεδος κόμβος Σταυρού – Λ. Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – κόμβος Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Λ. Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σάββατο 8 Νοεμβρίου

Από τις 06:00 του Σαββάτου έως τις 18:30 της Κυριακής, απαγορεύεται η στάση και στάθμευση οχημάτων στην οδό Αρχιμήδους, μεταξύ Πλατείας Πλαστήρα και Μ. Μουσούρου. Η κυκλοφορία θα διακοπεί το Σάββατο από τις 08:00 έως τις 20:30 στο ίδιο τμήμα.

Ανάλογες απαγορεύσεις ισχύουν και στις λεωφόρους Μεσογείων, Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, καθώς και σε δρόμους του κέντρου όπως η Φειδιππίδου, η Μιχαλακοπούλου, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου και η Ακαδημίας.

Από τις 14:00 έως τις 21:00 του Σαββάτου θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία σε βασικούς οδικούς άξονες όπως οι λεωφόροι Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Όλγας, Βασ. Σοφίας, Συγγρού και Αμαλίας, καθώς και στους γύρω δρόμους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 9 Νοεμβρίου

Την Κυριακή, οι διακοπές κυκλοφορίας επεκτείνονται σε όλη τη Μαραθώνια διαδρομή, από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο. Οι αποκλεισμοί θα ξεκινήσουν από τις 05:00 το πρωί και θα διαρκέσουν έως τις 18:30, ανάλογα με το σημείο.

Θα ισχύσουν επίσης ρυθμίσεις αντιδρόμησης και περιορισμού ταχύτητας στη Λεωφόρο Μαραθώνος, με ανώτατο όριο τα 30 χλμ/ώρα. Η κυκλοφορία θα επιτρέπεται μόνο σε οχήματα της διοργάνωσης και έκτακτης ανάγκης.

Επιπλέον, η Τροχαία έχει καθορίσει συγκεκριμένους κόμβους για ελεγχόμενη κάθετη διέλευση, όπως στις διασταυρώσεις Λ. Μαραθώνος με Διονύσου, Αγ. Μαρίνας και Λ. Λαυρίου – Κλεισθένους.

Μαραθώνιος Αθήνας: Πώς θα κινηθούν τα ΜΜΜ – Τι ισχύει για μετρό, τραμ, λεωφορεία και τρόλεϊ

Παράλληλα, η ΣΤΑΣΥ ενισχύει τα δρομολόγια του Μετρό και αυξάνει τη συχνότητα των συρμών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων και των θεατών του αγώνα.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛ.ΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12:00 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Ενίσχυση δρομολογίων στο μετρό – Τροποποιήσεις στα υπόλοιπα Μέσα

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑ.ΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του Μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών το ερχόμενο Σάββατο 8 Νοεμβρίου και την Κυριακή 9 Νοεμβρίου. Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά – Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Με στόχο την ενημέρωση και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού , ο ΟΑΣΑ ανακοινώνει την προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας, από την Παρασκευή 07/11/2025 και ώρα 14:00 έως το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00, λόγω διακοπής της κυκλοφορίας στο ρεύμα ανόδου της Αρδηττού και στη λεωφόρο Βασ. Κων/νου στο τμήμα από Βουλιαγμένης έως Ερατοσθένους ως κάτωθι (οι γραμμές αυτές εμπλέκονται και στη γενική τροποποίηση που φαίνεται πιο κάτω και θα τροποποιούνται αναλόγως):

Λεωφορειακή γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Συγγρού, συνέχεια ευθεία Συγγρού, συνέχεια Βασιλίσσης Αμαλίας, δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, συνέχεια Βασιλίσσης Σοφίας, συνέχεια δεξιά Βασιλίσσης Σοφίας, αριστερά Βασιλίσσης Αμαλίας, συνέχεια Συγγρού, συνέχεια κανονικά.

Λεωφορειακή γραμμή 209

Διαδρομή από Μεταμόρφωση (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (4)

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθμό Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (11)

Διαδρομή από Πατήσια: Από Φιλελλήνων, αριστερά λεωφόρο Βασ. Αμαλίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ν. Ελβετία Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Προσωρινή τροποποίηση των διαδρομών των παρακάτω λεωφορειακών γραμμών και γραμμών τρόλεϊ, από το Σάββατο 08/11/2025 και ώρα 14:00 έως την Κυριακή 09/11/2025 και ώρα 21:00 σταδιακά και ανάλογα με τα μέτρα και τις υποδείξεις της Τροχαίας ως εξής :

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ:

Γραμμή 550

Διαδρομή από Παλαιό Φάληρο: Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Κηφισιά: Από λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου, αριστερά λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά Κηφισίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή Χ95

Από την Αττική Οδό, έξοδος προς Περιφερειακή Υμηττού, έξοδος προς λεωφόρο Αλίμου-Κατεχάκη, συνέχεια λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου – προσωρινή αφετηρία στο Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Διαδρομή προς Αερολιμένα: Από λεωφόρο Παν. Κανελλοπούλου, συνέχεια Κατεχάκη, δεξιά λεωφόρο Κηφισίας, έξοδος Αττική Οδός – συνέχεια προς Αερολιμένα.

Γραμμή 608

Διαδρομή από Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά πλατεία Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 230

Διαδρομή από Ακρόπολη δεν θα λειτουργήσει.

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από λεωφόρο Στρ/χου Αλεξ. Παπάγου, αριστερά Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 235

Διαδρομή από Ζωγράφου (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 220

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Μιχαλακοπούλου, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, αριστερά Ευφρονίου, αριστερά Ούλωφ Πάλμε, δεξιά Γρηγ. Αυξεντίου και συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 221

Διαδρομή προς κέντρο Αθήνας (κυκλική): Από Βασ. Αλεξάνδρου, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρ. Αυξεντίου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 214

Από Ευφρονίου, αριστερά Ριζάρη, αριστερά Βασ. Γεωργίου Β΄ – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 224

Διαδρομή από Καισαριανή (κυκλική): Από Ανδρέα Δημητρίου, αριστερά Ευφρονίου, δεξιά Σπύρου Μερκούρη, δεξιά Μιχαλακοπούλου, δεξιά Βασ. Αλεξάνδρου – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Πολύγωνο ( κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Στουρνάρη, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων, δεξιά Βασιλέως Ηρακλείου, αριστερά Μπουμπουλίνας, συνέχεια κανονικά

Γραμμή 622

Διαδρομή από Άνω Γαλάτσι (κυκλική): Από Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά Πλ. Ομονοίας, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, δεξιά Μάρνη, αριστερά Πατησίων – συνέχεια κανονικά

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 815

Διαδρομή από Ταύρο (κυκλική): Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Γουδή (κυκλική): Από Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 203, 204, 204Β

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 211

Από Ριζάρη, δεξιά Βασ. Γεωργίου Β΄, δεξιά Σπύρου Μερκούρη – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 209

Διαδρομή προς κέντρο (κυκλική): Από Πρόκλου, συνέχεια κυκλικά την πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Αρχιμήδους – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 046

Διαδρομή από Μουσείο: Από Λαρίσης, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Αγγ. Σικελιανού, δεξιά πλατεία Αγ. Σοφίας, δεξιά Γρηγ. Ξενοπούλου (Τέρμα).

Διαδρομή από Ελληνορώσων: Από Γρ. Ξενοπούλου, δεξιά Μάργαρη, δεξιά Γεωργίου Βλάχου, αριστερά Πραντούνα, δεξιά Κατεχάκη, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά Πανόρμου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 036

Διαδρομή από Κυψέλη: Από Γρηγ. Ξενοπούλου, προσωρινό τέρμα στην Γρηγ. Ξενοπούλου (τέρμα του 046)

Διαδρομή προς Κυψέλη: Από Γρ. Ξενοπούλου, αριστερά Μακρυγιάννη, αριστερά Αγγ. Σικελιανού – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 140

Διαδρομή από Γλυφάδα: Από Κοκκινοπούλου, αριστερά Ηφαιστίωνος, αριστερά Μικράς Ασίας, συνέχεια ευθεία Παπαδιαμαντοπούλου, αριστερά Μιχαλακοπούλου, αριστερά Ιλισίων, δεξιά Νυμφαίου, συνέχεια Γρηγορίου Αυξεντίου, δεξιά Ούλωφ Πάλμε, συνέχεια κανονικά προς Γλυφάδα.

Διαδρομή από Πολύγωνο: Από Αγγ. Σικελιανού, αναστροφή στην πλατεία Αγίας Σοφίας – συνέχεια κανονικά προς Πολύγωνο.

Γραμμή Β5

Διαδρομή από Στ. Λαρίσης: Από λεωφόρο Αλεξάνδρας, αριστερά λεωφόρο Κηφισίας, αναστροφή στον κόμβο Κατεχάκη, λεωφόρο Κηφισίας, δεξιά λεωφόρο Αλεξάνδρας – συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Αγ. Παρασκευή δεν θα λειτουργήσει.

Γραμμή 402

Διαδρομή από Πολύδροσο (κυκλική): Αναστροφή στην πλατεία Αγ. Σοφίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 421

Διαδρομή προς Αγ. Παρασκευή (κυκλική): Μέχρι τη πλατεία Κέννεντυ κανονικά, συνέχεια Δουκ. Πλακεντίας – προσωρινό τέρμα Σταθμό Μετρό Χαλανδρίου.

Γραμμή 409

Διαδρομή από αφετηρία: Από Αναστάσεως, αριστερά 8ης Μεραρχίας, αριστερά Κορυτσάς, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές Α2, 040

Διαδρομή προς Ακαδημία: Από λεωφόρο Συγγρού, δεξιά Πετιμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά λεωφόρο Συγγρού – συνέχεια κανονικά προς περιφέρεια.

Γραμμές Α3, 227, 856

Kατεύθυνση από νότια προάστια: Από Ηλιουπόλεως, συνέχεια Καρέα, αριστερά Τιμολέοντος, αριστερά Λεωφόρο Βουλιαγμένης – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 227, 856

Κατεύθυνση από Πετράλωνα, Αιγάλεω: Από Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας – συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 025, 026

Κατεύθυνση από Ιπποκράτους: Δεν θα λειτουργήσει.

Κατεύθυνση από Πρ. Δανιήλ, Βοτανικός: Από Αθηνάς, δεξιά πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, πλατεία Ομονοίας, δεξιά Αγ. Κων/νου, αριστερά Σωκράτους, δεξιά Πειραιώς, δεξιά Μυλλέρου – συνέχεια κανονικά

Γραμμή 022

Από Πατησίων, συνέχεια ευθεία Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 813

Από πλατεία Ομονοίας, Σταδίου, αριστερά Αιόλου, αριστερά Πανεπιστημίου, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 301, 301Β

Κατεύθυνση προς Ανθούσα: Από Μιαούλη, ευθεία Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Μήλου, αριστερά Λεωφ. Ανθούσας, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Λεωφ. Ανθούσας, δεξιά Μήλου, δεξιά Κομοτηνής, αριστερά Καλαμάτας, δεξιά Τρικάλων, αριστερά Έβρου, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 304, 305

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Λούτσα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ .Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Σπάτων, ευθεία Λεωφ. Σπάτων (305), αριστερά Λεωφ. ΟΛεωφ.Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 306

Κατεύθυνση από Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Αιτωλίας, αριστερά Έβρου, αριστερά Λεωφ. Γέρακα, δεξιά Αιτωλίας, συνέχεια προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας κανονικά.

Γραμμή 307

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ.Λαυρίου, δεξιά Μεταμορφώσεως Σωτήρος, συνέχεια κανονικά.

Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας: Από Λεωφ. Λαυρίου, αναστροφή αριστερά στον κυκλικό κόμβο Λεωφ. Ολυμπιονικών, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 308

Προσωρινή Αφετηρία στον Σταθμό Δουκ. Πλακεντίας.

Κατεύθυνση προς Στ. Κορωπίου: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ.Δουκ.Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ.Δουκ.Πλακεντίας (Προσωρινή Αφετηρία): Από Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, αριστερά Αλ. Παναγούλη, δεξιά Διαμορφωμένος Χώρος Στ.Δουκ.Πλακεντίας (προσωρινή Αφετηρία).

Γραμμή 319

Κατεύθυνση προς Σπάτα: Από Διαμορφωμένο Χώρο Στ. Δουκ. Πλακεντίας, αριστερά Αλ. Παναγούλη, ευθεία Κλεισθένους, ευθεία Λεωφ. Λαυρίου, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά Αγίου Δημητρίου, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Στ. Δουκ. Πλακεντίας: Από Αγίου Δημητρίου, αριστερά Περιφερειακή Υμηττού, δεξιά στην έξοδο για Παλλήνη, αριστερά Αγίου Δημητρίου, αριστερά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεωφ. Ολυμπιονικών, δεξιά Λεωφ. Λαυρίου, ευθεία Κλεισθένους, συνέχεια κανονικά.

Γραμμές 310, 310Β, 310Γ

Διακοπή Λειτουργίας από την έναρξη της βάρδιας έως την λήξη των μέτρων τροχαίας στην Λεωφ. Μαραθώνος.

Έπειτα από την αποκατάσταση κυκλοφορίας της Λεωφ. Μαραθώνος από τον Μαραθώνα έως την Διασταύρωση Ραφήνας, οι γραμμές 310, 310Β και 310Γ τροποποιούνται ως εξής και ανάλογα με τις υποδείξεις της Τροχαίας:

Κατεύθυνση προς Αφετηρία (Μαραθώνας): Από Λεωφ. Μαραθώνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Αγ .Παρασκευής, δεξιά Αρχία, αριστερά Αγ. Μαρίνας, ευθεία Δημοκρατίας, συνέχεια κανονικά

Κατεύθυνση προς Ραφήνα: Από Δημοκρατίας, ευθεία Αγίας Μαρίνας, δεξιά Αρχία, δεξιά Αγ. Παρασκευής, αριστερά Καλλινίκου, ευθεία Αγ. Παντελεήμωνος, δεξιά Φειδιππίδου, αριστερά Λεωφ. Μαραθώνος, συνέχεια κανονικά.

Γραμμή 324

Η γραμμή θα λειτουργεί μόνο στο Τμήμα Κάντζα Παλλήνη

Διαδρομή από Στ. Κάντζας έως Παλλήνη: Από Λεονταρίου, δεξιά Εθν. Αντιστάσεως, δεξιά Λεωφ. Σπάτων, αριστερά Λεονταρίου, συνέχεια κανονικά για Κάντζα και προσωρινό τέρμα στον Στ. Κάντζας (Κάντζα 2) στην κατεύθυνση προς Παλλήνη.

Οι γραμμές 060, 314, 314B, 314Γ, 406, 407, 416, 418 και Α5 δεν θα λειτουργήσουν.

ΓΡΑΜΜΕΣ ΤΡΟΛΕΪ:

Γραμμές (1)-(5)-(15)

Κατεύθυνση (1)-(5) από Αφετηρία και (15) από Τέρμα: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση (1)-(5) από Τέρμα και (15) από Αφετηρία: Από Δημητρακοπούλου, δεξιά Πετμεζά, συνέχεια ευθεία Πετμεζά, αριστερά Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, συνέχεια Χατζηχρήστου – συνέχεια κανονικά.

Γραμμή (2)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Καισαριανή προς Στ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ (Τέρμα γραμμής 4): Από Ευτυχίδου, πλατεία Πλαστήρα, Ευφράνορος, πλατεία Προφ. Ηλία, δεξιά Υμηττού, Ηλία Ηλιού, αριστερά Φραντζή, αριστερά Κασομούλη, σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννης.

Γραμμή (3)

Μέσω λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Γραμμή (4)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Kατεύθυνση από Σταθ. ΜΕΤΡΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ προς Καισαριανή (Τέρμα γραμμής 2): Από σταθ. Μετρό Αγ. Ιωάννη, Καφαντάρη, αριστερά Ηλιουπόλεως, δεξιά Φιλολάου, αριστερά Αλκέτου, Ευφράνορος, πλατεία Πλαστήρα, δεξιά Ευτυχίδου, δεξιά Υμηττού, αριστερά Φρύνης, αριστερά Φιλολάου, Μισούντος, κάθετα τη λεωφόρο Εθν. Αντιστάσεως, αριστερά Βασ. Αλεξάνδρου, λοξά δεξιά Χίου, δεξιά Ανδρέα Δημητρίου (ΤΕΡΜΑ γραμμής 2).

Γραμμή (6)

Η γραμμή (6) γίνεται κυκλική από Νέα Φιλαδέλφεια ως προς κέντρο Αθήνας. Από Ηπείρου, δεξιά Πατησίων, δεξιά Πανεπιστημίου, δεξιά 3ης Σεπτεμβρίου, αριστερά Στουρνάρη, δεξιά Αχαρνών – συνέχεια κανονικά προς Νέα Φιλαδέλφεια.

Γραμμή (10)

Διαδρομή από Τζιτζιφιές προς Χαλάνδρι (κυκλική): Από Καλλιρρόης, αριστερά Βούρβαχη, αριστερά Συγγρού και συνέχεια κανονικά.

Διαδρομή από Χαλάνδρι προς Τζιτζιφιές (κυκλική): Αναστροφή στην Κατεχάκη.

Γραμμή (11)

Κατεύθυνση από Αφετηρία: Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.

Κατεύθυνση από Ν. Ελβετία: Αναστροφή στην πλατεία Πλαστήρα.

Γραμμή (12)

Εκτροπή από πλατεία Ομονοίας.