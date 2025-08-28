Ο οδηγός ενός μικρού φορτηγού κατέληξε στη θάλασσα το απόγευμα της Τετάρτης (27/8) στο Μάτι Αττικής, κατά την προσπάθειά του να καθελκύσει ένα σκάφος από ράμπα καθέλκυσης.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το περιστατικό συνέβη στο Ναυτικό Όμιλο της περιοχής, με την Λιμενική Αρχή της Ραφήνας να ενημερώνεται άμεσα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και διαπίστωσαν πως ο οδηγός του οχήματος κατάφερε να βγει μόνος του. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Το φορτηγάκι βγήκε στη στεριά με μέριμνα του ιδιοκτήτη. Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας.