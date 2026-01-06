Σημάδια σταδιακής ύφεσης παρουσιάζει η πυρκαγιά στην περιοχή Κεφάλι στα Χανιά, όπου η φωτιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων να αποδίδουν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε αργά το απόγευμα σε αγροτολιβαδική έκταση και, εξαιτίας των ισχυρών ανέμων, επεκτάθηκε γρήγορα, οδηγώντας στην άμεση κινητοποίηση των Αρχών. Στη συνέχεια πέρασε και σε δασική περιοχή, με τις ριπές που κατά τόπους αγγίζουν τα 9 μποφόρ να δυσχεραίνουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και να προκαλούν εστίες αναζωπύρωσης.

Στο μέτωπο επιχειρούν οκτώ πυροσβεστικά οχήματα από Κίσσαμο, Χανιά και γειτονικά κλιμάκια, υδροφόρες του Δήμου Κισσάμου, καθώς και η ΕΜΟΔΕ Χανίων, με τη συνδρομή εθελοντών, σε μια επιχείρηση που παραμένει απαιτητική.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Κισσάμου Γιώργο Μυλωνάκη, η φωτιά δεν απειλεί τον οικισμό, καθώς η έγκαιρη και συντονισμένη παρέμβαση της Πυροσβεστικής και των εθελοντικών δυνάμεων απέτρεψε την προσέγγιση των φλογών σε κατοικίες.

Παρότι η εικόνα χαρακτηρίζεται βελτιωμένη, οι συνθήκες παραμένουν απρόβλεπτες, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να βρίσκονται σε απόλυτη ετοιμότητα. Οι φλόγες έχουν προκαλέσει μικρές ζημιές σε αυλές σπιτιών, χωρίς αυτές να κρίνονται σοβαρές, ενώ ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται ώστε να μην επεκταθεί η φωτιά σε ακατοίκητα σπίτια της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, από την πυρκαγιά κάηκε ένα παλιό, κλειστό καφενείο.