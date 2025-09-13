Εντείνεται ξανά η πίεση από το μεταναστευτικό στην Κρήτη, με εκατοντάδες αφίξεις μεταναστών μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, με τα παράλια της Λιβύης να παραμένουν «πύλη» μεταναστευτικών ροών.

Όπως ανακοινώθηκε από το Λιμενικό, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για τον εντοπισμό και τη περισυλλογή 59 αλλοδαπών (όλοι άντρες) από το φορτηγό πλοίο «ADMIRAL DE RIBAS» σημαίας Παλάου, στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου. Το σκάφος κατέπλευσε έξω από το λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας, απ’ όπου οι αλλοδαποί μετεπιβιβάστηκαν σε περιπολικό του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Τηγανιού. Στη συνέχεια, οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Advertisement

Advertisement

Τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, επίσης ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας για την ύπαρξη αλλοδαπών στην παραλία Τρυπητή της Γαύδου. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου, όπου εντόπισαν 73 αλλοδαπούς (όλοι άνδρες), καλά στην υγεία τους.

Επιπρόσθετα, τις πρωινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας, ότι μία λέμβος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες καταπλέει στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου συνοδεία ενός σκάφος της FRONTEX. Στο σημείο μετέβησαν στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου της Γαύδου, όπου αποβιβάστηκαν 56 αλλοδαποί (55 άνδρες και μία γυναίκα), καλά στην υγεία τους, ενώ κατασχέθηκε η λέμβος μεταφοράς.

Οι συνολικά 129 αλλοδαποί επιβιβάστηκαν σε ένα περιπολικό του Λιμενικού και με τη συνδρομή του σκάφους της FRONTEX, κατέπλευσαν στον όρμο της Παλαιόχωρας. Από εκεί μετεπιβιβάστηκαν σε Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και αποβιβάστηκαν στο λιμάνι Τηγάνι Παλαιόχωρας. Στη συνέχεια, μεταφέρθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.