Μήνυμα ελπίδας και βαθιάς συγκίνησης στέλνει η μητέρα του 18χρονου Μάριου, ο οποίος υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο της Ιταλίας. Η κατάσταση της υγείας του παρουσιάζει σταθερή βελτίωση, ενώ πλέον έχει εξέλθει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, σκορπίζοντας ανακούφιση και χαμόγελα στην οικογένειά του.

Η μητέρα του, Εύη Βέρρη, μιλώντας στον ALPHA, περιέγραψε τη δύσκολη διαδρομή αλλά και τη χαρά που συνοδεύει αυτή τη νέα αρχή. Όπως είπε, η οικογένεια νιώθει πως ξαφνικά απέκτησε ξανά ελπίδα και ζωή. Τόνισε ότι η επιτυχία της μεταμόσχευσης οφείλεται τόσο στους Ιταλούς γιατρούς όσο και στη δύναμη των προσευχών και της στήριξης του κόσμου.

Ο ίδιος ο Μάριος, με χιούμορ και αισιοδοξία, ανυπομονεί να επιστρέψει στο σπίτι του και στην καθημερινότητά του, να μπει ξανά στο δωμάτιό του και να κάνει όσα έκανε πριν από τη δοκιμασία. Όπως ανέφερε η μητέρα του, ακόμα και μέσα στη δυσκολία, δεν έχασαν τη δύναμη να χαμογελούν.

Κλείνοντας, η κυρία Βέρρη ευχήθηκε αυτή η περιπέτεια να ήταν το τελευταίο δύσκολο κεφάλαιο στη ζωή του γιου της και να μπορέσει από εδώ και πέρα να ζήσει τη νέα ζωή που του χαρίστηκε, στο έπακρο, με υγεία και χαρά.