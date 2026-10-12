Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ήταν απόγευμα Πέμπτης, 12 Οκτωβρίου 2017, όταν δύο άνδρες εμφανίστηκαν στο δικηγορικό γραφείο του Μιχάλη Ζαφειρόπουλου, στην οδό Ασκληπιού 154, στο κέντρο της Αθήνας. Παρουσιάστηκαν ως άνθρωποι που ζητούσαν νομική βοήθεια. Λίγο αργότερα, ο 52χρονος δικηγόρος έπεφτε νεκρός από πυροβολισμό.

Το ραντεβού που κατέληξε σε δολοφονία

Advertisement

Advertisement

Οι δύο άνδρες είχαν κλείσει ραντεβού και εμφανίστηκαν με ακάλυπτα πρόσωπα. Στο γραφείο βρισκόταν και συνεργάτης του δικηγόρου, από τον οποίο ζήτησαν να αποχωρήσει ώστε να συνομιλήσουν ιδιαιτέρως με τον Ζαφειρόπουλο. Η συνάντηση μετατράπηκε σε ένοπλη επίθεση. Ο δικηγόρος δέχθηκε μία σφαίρα στον θώρακα, η οποία έπληξε τον πνεύμονά του.

Το παρασκήνιο της υπόθεσης Energa

Η αστυνομική έρευνα συνέδεσε την επίσκεψη των δραστών με την υπόθεση Energa και τον επιχειρηματία Αριστείδη Φλώρο, τον οποίο εκπροσωπούσε ο Ζαφειρόπουλος. Σύμφωνα με την Αστυνομία, στην υπόθεση εμπλέκονταν πέντε υπήκοοι Αλβανίας. Δύο θεωρήθηκαν φυσικοί αυτουργοί και τρεις κρατούμενοι φερόμενοι ως ηθικοί αυτουργοί. Η επιχείρηση εκφοβισμού κατέληξε σε ανθρωποκτονία.

Η αμοιβή των 20.000 ευρώ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, η συμφωνημένη αμοιβή για την εγκληματική ενέργεια ανερχόταν σε 20.000 ευρώ, με προκαταβολή 3.000 ευρώ. Η υπόθεση έφερε στο προσκήνιο την οργάνωση εγκληματικών ενεργειών από κρατουμένους μέσω συνεργών εκτός φυλακών.

Οι καταδίκες και η δικαστική συνέχεια

Advertisement

Η υπόθεση οδηγήθηκε στη Δικαιοσύνη, με βαριές ποινές για τους καταδικασθέντες. Στη δικαστική της πορεία επιβλήθηκαν ποινές ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία του δικηγόρου.

Ένας δικηγόρος με οικογένεια και διαδρομή

Ο Μιχάλης Ζαφειρόπουλος ήταν γιος του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Νώντα Ζαφειρόπουλου. Είχε δημιουργήσει δική του επαγγελματική πορεία στην ποινική δικηγορία. Ήταν παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Τη δολοφονία του καταδίκασαν εκπρόσωποι της Δικαιοσύνης και του πολιτικού κόσμου.

Advertisement

Το έγκλημα που έμεινε στη μνήμη

Ο Ζαφειρόπουλος δεν σκοτώθηκε σε κάποιο σκοτεινό σημείο της Αθήνας ούτε βρέθηκε τυχαία στη μέση μιας συμπλοκής. Δολοφονήθηκε στον επαγγελματικό του χώρο, από ανθρώπους που του είχαν ζητήσει να τους δεχθεί ως πελάτες. Αυτό ήταν ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία εκείνης της 12ης Οκτωβρίου 2017.

Advertisement