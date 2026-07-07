Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Μια δικηγορική εταιρεία που αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη πέτυχε την πρώτη δικαστική νίκη στην ιστορία, διεκδικώντας επιτυχώς ένα απλήρωτο χρέος ύψους 7.000 λιρών.

Η εταιρεία Garfield AI προετοίμασε όλο τον νομικό φάκελο και τις ένορκες καταθέσεις για την υπόθεση, ενώ στη συνέχεια ένας δικηγόρος εκπροσώπησε την πελάτισσα στο δικαστήριο.

Το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης αμφισβήτησε αποτελεσματικά την ανταγωγή του εναγομένου, οδηγώντας το δικαστήριο στην έκδοση απόφασης υπέρ της πελάτισσας της εταιρείας.

Παρά την επιτυχία, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η ανθρώπινη παρουσία και η αγόρευση παραμένουν απαραίτητες κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας στο δικαστήριο.

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Σε ένα γεγονός-ορόσημο που αλλάζει τα δεδομένα στον νομικό κόσμο, μια δικηγορική εταιρεία που λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη πέτυχε την πρώτη δικαστική νίκη στην ιστορία.

Νίκη της Τεχνητής Νοημοσύνης σε δίκη

Όπως αναφέρει ο «Guardian», η Ταμίρες Καμάλ Τακιντίρ μια ελεύθερη επαγγελματίας σύμβουλος ανθρώπινου δυναμικού, κατέβαλε στην εταιρεία Garfield AI το ποσό των 400 λιρών περίπου για να αποστείλει μια νομική επιστολή και στη συνέχεια να κινήσει δικαστικές διαδικασίες για ένα απλήρωτο χρέος ύψους 7.000 λιρών.

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Ο συνιδρυτής της εταιρείας Φίλιπ Γιανγκ, χαρακτήρισε το γεγονός «ορόσημο» για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη, δηλώνοντας ότι πολλές μικρές επιχειρήσεις αναγκάζονται να διαγράφουν χρέη επειδή το κόστος της δικαστικής διαμάχης ξεπερνά τα χρήματα που θα μπορούσαν να ελπίζουν ότι θα κερδίσουν.

Reuters

Η Γκάρφιλντ – η οποία έλαβε άδεια από την Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων τον Απρίλιο του περασμένου έτους και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αξιώσεις από 30 έως 10.000 λίρες – προετοίμασε την υπόθεση και στη συνέχεια προσέλαβε έναν άνθρωπο δικηγόρο (barrister) για να εκπροσωπήσει την πελάτισσα στο δικαστήριο.

Το σύστημα AI διεξήγαγε όλη τη νομική εργασία πριν από τη δίκη, η οποία περιελάμβανε την αμφισβήτηση μιας ανταγωγής που κατέθεσε ο εναγόμενος, ο οποίος είχε προσλάβει δικούς του δικηγόρους. Το σύστημα ετοίμασε τέσσερις ένορκες καταθέσεις μαρτύρων και έναν φάκελο εγγράφων για τη δίκη διάρκειας τριών ωρών, που πραγματοποιήθηκε στο δικαστήριο του Γουάντσγουορθ (Wandsworth) στις 14 Μαΐου. Το δικαστήριο δικαίωσε την Τακιντίρ και της επιδίκασε το οφειλόμενο ποσό.

Ο Ντόμινικ Λι ο δικηγόρος που εκπροσώπησε την Τακιντίρ στο δικαστήριο, ανέφερε ότι η Γκάρφιλντ παρουσίασε την υπόθεση της πελάτισσας «ξεκάθαρα και αποτελεσματικά», αλλά πρόσθεσε: «Η αγόρευση κατά τη διάρκεια της δίκης παρέμεινε απαραίτητη και αποτελεί μια θεμελιωδώς ανθρώπινη άσκηση».

Ο βρετανικός νομικός κλάδος έχει κλονιστεί από μια σειρά από λάθη υψηλού προφίλ που οφείλονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Τον περασμένο μήνα, μια άλη διεθνής δικηγορική εταιρεία, η Pinsent Masons, παραπέμφθηκε στην Αρχή Ρύθμισης Δικηγόρων αφού παραπλάνησε δύο φορές το δικαστήριο βασιζόμενη σε αποτελέσματα αναζήτησης από ένα εσωτερικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης.