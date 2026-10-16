Οδηγός αυτοκινήτου στη Νάξο φέρεται να παρέσυρε αστυνομικό κατά την προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο το βράδυ της Πέμπτης.
Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο αστυνομικός έκανε σήμερα στον οδηγό να σταματήσει έξω από το Κέντρο Υγείας της Νάξου, ωστόσο ο ίδιος αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον αστυνομικό.
Ο τραυματίας διακομίστηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ωστόσο, έπειτα από την εξέταση των γιατρών, αποφασίστηκε η επείγουσα μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.
Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του οχήματος εξακολουθεί να αναζητείται, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.