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Οδηγός αυτοκινήτου στη Νάξο φέρεται να παρέσυρε αστυνομικό κατά την προσπάθεια του να αποφύγει τον έλεγχο το βράδυ της Πέμπτης.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, ο αστυνομικός έκανε σήμερα στον οδηγό να σταματήσει έξω από το Κέντρο Υγείας της Νάξου, ωστόσο ο ίδιος αντί να συμμορφωθεί, ανέπτυξε ταχύτητα και παρέσυρε τον αστυνομικό.

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Ο τραυματίας διακομίστηκε για την παροχή ιατρικής φροντίδας, ωστόσο, έπειτα από την εξέταση των γιατρών, αποφασίστηκε η επείγουσα μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Την ίδια στιγμή, ο οδηγός του οχήματος εξακολουθεί να αναζητείται, με την Αστυνομία να διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.