Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Από μια ιδιαίτερα επικίνδυνη περιπέτεια γλίτωσε ένας νεαρός ασημόγλαρος στη Νάξο, χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση περαστικών και των ανθρώπων που ασχολούνται με την προστασία της άγριας ζωής. Το θαλασσοπούλι εντοπίστηκε τραυματισμένο στο λιμάνι του νησιού, παγιδευμένο σε πετονιές και ανήμπορο να κινηθεί.

Οι περαστικοί που αντιλήφθηκαν την κατάστασή του ειδοποίησαν τις Αρχές και κατά την εξέτασή του αποκαλύφθηκε η έκταση του τραυματισμού του: είχε επτά αγκίστρια καρφωμένα στο σώμα του, δύο από τα οποία βρίσκονταν στο ράμφος του.

Advertisement

Advertisement

Όπως διαπιστώθηκε, ο τραυματισμός του προκλήθηκε από αλιευτικά εργαλεία που είχαν εγκαταλειφθεί απρόσεκτα, χωρίς να υπολογιστεί ο κίνδυνος που μπορούσαν να προκαλέσουν στα ζώα.

Πηγή: Naxos island wildlife protection Πηγή: Naxos island wildlife protection

Η επιχείρηση απεγκλωβισμού και η αποκατάσταση του ασημόγλαρου

Την περίθαλψη του πτηνού ανέλαβε ο σύλλογος «Προστασία Άγριας Ζωής Νάξου». Με προσεκτικούς χειρισμούς, οι ειδικοί κατάφεραν να αφαιρέσουν όλα τα αγκίστρια και τις πετονιές, αποτρέποντας τα χειρότερα. Ευτυχώς, ο ασημόγλαρος δεν είχε υποστεί κάποιον σοβαρό τραυματισμό και πλέον αναρρώνει στον σταθμό του συλλόγου.

Η έγκαιρη κινητοποίηση των περαστικών αποδείχθηκε καθοριστική για τη σωτηρία του, καθώς, αν δεν είχε εντοπιστεί, θα παρέμενε παγιδευμένος, ανίκανος να απελευθερωθεί και εκτεθειμένος σε έναν αργό και βασανιστικό θάνατο.

Ο ασημόγλαρος είναι ένα από τα πιο κοινά είδη γλάρων στις ελληνικές θάλασσες και γενικότερα στη Μεσόγειο. Συχνά πετά κοντά σε πλοία, καΐκια και παράκτιες περιοχές. Τα νεαρά πτηνά έχουν σταχτί-καφέ φτέρωμα, ενώ αποκτούν το χαρακτηριστικό λευκό τους χρώμα μετά την ηλικία των τεσσάρων ετών.

Ο πληθυσμός του είδους παρουσιάζει διαρκή αύξηση, καθώς οι ασημόγλαροι βρίσκουν ολοένα και περισσότερες πηγές τροφής, ακόμη και σε απρόσμενα σημεία, όπως οι χωματερές και οι σκουπιδότοποι.