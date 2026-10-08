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Τα μέλη της οργάνωσης μετέφεραν παράνομα αφορολόγητο πετρέλαιο μεταξύ σκαφών, αποφεύγοντας την καταβολή φόρων και αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, οι συλληφθέντες δωροδοκούσαν τελωνειακούς υπαλλήλους κατά τη διάρκεια νόμιμων ανεφοδιασμών για να διευκολύνουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.

Κατά τις έρευνες σε σκάφη και οικίες, οι αρχές κατέσχεσαν χρηματικά ποσά, όπλα και αρχαία αντικείμενα, ενώ διαπιστώθηκαν σοβαρές παραβάσεις που έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

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Στη σύλληψη ενός τελωνειακού υπαλλήλου και έξι ιδιωτών προχώρησαν τα στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων στη Νάξο, καθώς από την έρευνά τους προέκυψε πως τουλάχιστον έναν χρόνο είχαν συστήσει κύκλωμα λαθρεμπορίας ναυτιλιακού καυσίμου.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση- εγκληματική οργάνωση, πλαστογραφία, έκθεση, παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και του Κώδικα Δημόσιου Ναυτικού Δικαίου, δωροδοκία και δωροληψία υπαλλήλου, καθώς και παραβάσεις των νομοθεσιών περί όπλων και περί αρχαιοτήτων, ενώ στην ίδια δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον -2- ιδιώτες για πλαστογραφία και έκθεση, καθώς και ακόμη μία υπάλληλος του Τελωνείου για δωροληψία.

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Ως προς τον τρόπο δράσης τους (modus operandi), τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν σε παράνομες μεταγγίσεις ατελών καυσίμων μεταξύ των σκαφών, ανά τακτά, μη προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα και με συγκεκριμένη μεθοδολογία.

Ειδικότερα, τα μέλη της οργάνωσης, με τη χρήση εύκαμπτου σωλήνα και ειδικής αντλίας, μετέφεραν ποσότητες πετρελαίου από σκάφη που δικαιούνταν φορολογική απαλλαγή σε άλλα σκάφη για τα οποία δεν συνέτρεχαν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις.

Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονταν η καταβολή του αναλογούντος Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, με αποτέλεσμα την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Για να πετύχουν τον σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς και συμπληρωματικούς ρόλους και συγκεκριμένα:

80χρονος είχε κεντρικό ρόλο στις εταιρείες που διαχειρίζονταν τα -4- επαγγελματικά τουριστικά και το αλιευτικό σκάφος, στις οποίες είχαν τοποθετηθεί σε καίριες θέσεις μέλη της οικογένειάς του,

50χρονος, κυβερνήτης σκάφους, είχε αναλάβει σημαντικό μέρος του επιχειρησιακού συντονισμού, δίνοντας οδηγίες στα λοιπά μέλη και καθορίζοντας τον χρόνο και τις ποσότητες των παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων,

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28χρονος, κυβερνήτης έτερου σκάφους, συμμετείχε στην εκτέλεση των προγραμματισμένων μεταγγίσεων, ενεργώντας κατόπιν οδηγιών του 50χρονου,

42χρονος, μέλος πληρώματος, συμμετείχε στην πραγματοποίηση και στον συντονισμό παράνομων μεταγγίσεων καυσίμων, από κοινού με τον 50χρονο,

53χρονη είχε αναλάβει τη διοικητική, γραμματειακή και οικονομική διαχείριση των εταιρειών και ενημερωνόταν για τους ανεφοδιασμούς των σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των παράτυπων και

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63χρονος, κυβερνήτης σκάφους, λάμβανε από τον 50χρονο οδηγίες για τον χρόνο πραγματοποίησης των μεταγγίσεων και συμμετείχε στην εκτέλεσή τους.

Παράλληλα, όπως προέκυψε από την έρευνα, κατά τη διαδικασία νόμιμων ανεφοδιασμών σκαφών καταβάλλονταν χρηματικά ποσά από -10- έως -30- ευρώ σε τελωνειακούς υπαλλήλους. Μέχρι στιγμής, έχουν διακριβωθεί τουλάχιστον -15- περιπτώσεις δωροληψίας υπαλλήλων Τελωνείου και -13- περιπτώσεις λαθρεμπορίας καυσίμων μέσω παράνομων μεταγγίσεων.

Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, κλιμάκιο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διαπίστωσε τη διενέργεια παράνομης μετάγγισης καυσίμων μεταξύ δυο εκ των εμπλεκόμενων σκαφών, τα οποία ελλιμενίζονταν σε μαρίνα της Νάξου, με τη συμμετοχή -3- μελών της οργάνωσης.

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Άμεσα, σε συνεργασία με κλιμάκιο της Δίωξης Λαθρεμπορίας της Α.Α.Δ.Ε., πραγματοποιήθηκε έλεγχος στα σκάφη, όπου διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν σε λειτουργία αντλία, συνδεδεμένη κατά τρόπο ώστε να μεταγγίζει ατελές ναυτιλιακό καύσιμο από τα ντεπόζιτα του ενός σκάφους προς τα ντεπόζιτα του άλλου.

Κατά την καταμέτρηση που πραγματοποιήθηκε από το κλιμάκιο της Α.Α.Δ.Ε., διαπιστώθηκε ότι, μέχρι τη στιγμή του ελέγχου, είχαν μεταγγιστεί -3.650- λίτρα ναυτιλιακού καυσίμου.

Ακολούθησαν συλλήψεις των εμπλεκομένων, καθώς και έρευνες σε οικίες και σκάφη, με τη συνδρομή κλιμακίων της Α.Α.Δ.Ε. και επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

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Κατά τους ελέγχους στα σκάφη διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, μη εγκεκριμένες μετασκευές, αναντιστοιχίες ως προς εγκατεστημένους κινητήρες και τα στοιχεία των σχετικών εγγράφων, καθώς και αντικανονικότητες σε δεξαμενές καυσίμων και στο δίκτυο πυρασφάλειας.

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Μάλιστα, σύμφωνα με την αυτοψία αρμόδιων επιθεωρητών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, σε μία περίπτωση οι αντικανονικότητες που διαπιστώθηκαν ήταν τέτοιας φύσης ώστε να ενέχουν άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τη ζωή των επιβαινόντων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, καθώς και από την κατοχή των συλληφθέντων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-4- πήλινα αγγεία που εμπίπτουν στη νομοθεσία περί αρχαιοτήτων,

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πλήθος φυσιγγίων,

-2- πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι

σιδερογροθιά καθώς και

-102.865- ευρώ.

Οι συλληφθέντες είναι αντιμέτωποι πλέον με τη δικαιοσύνη.