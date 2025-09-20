Credits: ΕΡΤ - Η στιγμή που έγινε το τροχαίο με την 64χρονη στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ο 21χρονος οδηγός, του οποίου το όχημα συγκρούστηκε με το αυτοκίνητο της 64χρονης στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, είχε στο παρελθόν αφαιρεθεί το δίπλωμά του τέσσερις φορές.

Οι αστυνομικοί, εξετάζοντας τα αρχεία της υπηρεσίας, διαπίστωσαν ότι ο νεαρός είχε επανειλημμένα κινηθεί με υπερβολική ταχύτητα, γεγονός που είχε οδηγήσει σε προηγούμενες αφαιρέσεις του διπλώματος.

Advertisement

Advertisement

Μετά την απολογία του ενώπιον του ανακριτή, ο νεαρός αφέθηκε ελεύθερος. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, περιμένοντας τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα την Τροχαία είναι τα 16 δευτερόλεπτα κατά τα οποία η 64χρονη δεν είχε ξεκινήσει, παρά το πράσινο φανάρι. Όπως αναφέρει έμπειρος αστυνομικός της Τροχαίας: «Η γυναίκα δεν παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ωστόσο η ανεξήγητη στάση της της κόστισε τη ζωή».

Σημειώνεται ότι από τα βίντεο της σύγκρουσης δεν φαίνεται ο νεαρός οδηγός να έχει αντιληφθεί την κατάσταση, καθώς δεν υπάρχουν εικόνες που να δείχνουν προσπάθεια μείωσης της ταχύτητας πριν τη σύγκρουση.