Νέο βίντεο από το τροχαίο που κόστισε τη ζωή σε μία γυναίκα 64 ετών και τραυμάτισε τρεις ακόμη ανθρώπους μετά από καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στην λεωφόρο Βουλιαγμένης, στην περιοχή του Ελληνικού, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο νέο βίντεο της ΕΡΤ διακρίνεται το όχημα του 21χρονου οδηγού να κινείται με υψηλή ταχύτητα στη μεσαία λωρίδα και να φρενάρει, χωρίς να καταφέρει να αποφύγει τη σύγκρουση. Στην πορεία καρφώνεται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου που οδηγούσε η 64χρονη, η οποία είχε παραμείνει ακινητοποιημένη για τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα σε πράσινο φανάρι, απέναντι από την πρώην αμερικανική βάση.

Advertisement

Advertisement

Οπως φαίνεται, ένας οδηγός μηχανής που βρισκόταν στη δεξιά λωρίδα παρατήρησε το σταματημένο όχημα και πραγματοποίησε ελιγμό για να το προσπεράσει, κάτι που δεν αντιλήφθηκε ο 21χρονος.

Η σφοδρή σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα το αυτοκίνητο της γυναίκας να χτυπήσει σε κολώνα και να ανατραπεί στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της. Το όχημα του 21χρονου πέρασε και αυτό στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε διαδοχικά με τρίτο αυτοκίνητο και στη συνέχεια με το ταξί.

Οι αστυνομικοί αναζητούν απαντήσεις για το γιατί το όχημα της 64χρονης είχε σταματήσει με πράσινο φανάρι. Πιθανολογείται είτε κάποιο πρόβλημα υγείας είτε μηχανική βλάβη, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ανάψει ούτε τα αλάρμ ούτε τα φώτα φρένων.

Η Τροχαία Νοτιοανατολικής Αττικής συνεχίζει την προανάκριση για να εξακριβώσει τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)