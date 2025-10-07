Δύο νοσηλευέτριες που εργάζονται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» στο Χαϊδάρι κατηγορουνται πως το βράδυ της περασμένης Κυριακής χορήγησαν σε μια 22χρονη ασθενή αντιβιοτικό που της προκάλεσε αλεργική αντίδραση.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 21:00 μέσα στη μονάδα βραχείας νοσηλείας του νοσοκομείου.

Advertisement

Advertisement

Οι δύο γυναίκες, ηλικίας 48 και 55 ετών συνελήφθησαν τα ξημερώματα της Δευτέρας από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης για σωματική βλάβη από αμέλεια, σύμφωνα με το άρθρο 314 του Ποινικού Κώδικα.

Για την ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι νοσηλεύτριες αφέθηκαν ελεύθερες με εντολή του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

Δεν έχει γίνει γνωστό εάν η ασθενής είχε δηλώσει στο νοσηλευτικό προσωπικό ότι είνα αλλεργική σε κάποιες φαρμακευτικές ουσίες.

«Καμία επίπτωση για την υγεία της – ΕΔΕ για τα αίτια»

Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση όπου επισημαίνεται ότι γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν αυτό το λάθος και να μην επαναληφθεί ξανά ανάλογο περιστατικό.

«Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της. Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος» αναφέρει η ανακοίνωση του νοσοκομείου.