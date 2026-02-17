Μια ιστορική στιγμή για το Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» σημειώθηκε με την επιτυχή ολοκλήρωση της πρώτης βιοψίας παγκρέατος μέσω ενδοσκοπικού υπερήχου (EUS). Η Γαστρεντερολογική Κλινική του ιδρύματος εξοπλίστηκε για πρώτη φορά με αυτό το υπερσύγχρονο μηχάνημα, το οποίο ενισχύει καταλυτικά τις διαγνωστικές και θεραπευτικές δυνατότητες στην ογκολογία του πεπτικού συστήματος.

Η πρώτη αυτή επέμβαση διενεργήθηκε με απόλυτη ασφάλεια και ακρίβεια σε γυναίκα ασθενή, επιτρέποντας την επιτυχή λήψη ιστολογικού υλικού από την ουρά του παγκρέατος. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για την έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση σε δύσκολα ιατρικά περιστατικά. Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία θεωρείται μια από τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους παγκοσμίως, καθώς επιτρέπει στοχευμένες βιοψίες και ακριβή σταδιοποίηση των κακοηθειών με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή.

Το σημαντικό αυτό ιατρικό επίτευγμα υλοποιήθηκε από τη Διευθύντρια της Γαστρεντερολογικής Κλινικής και Διευθύντρια Ιατρικής Υπηρεσίας, Dr. Ευτυχία Τσιρώνη, και τον Επιμελητή Α’, Dr. Εμμανουήλ Τελάκη. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος του στρατηγικού σχεδίου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Νοσοκομείου, με στόχο την παροχή ογκολογικής φροντίδας υψηλότατου επιπέδου.

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, Σαράντος Ευσταθόπουλος, δήλωσε σχετικά:

«Η σημερινή μέρα αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πορεία υλοποίησης του σχεδίου «Μεταξά 2030». Η ενίσχυση της Γαστρεντερολογικής Κλινικής με σύγχρονο εξοπλισμό και η πραγματοποίηση της πρώτης βιοψίας παγκρέατος με ενδοσκοπικό υπέρηχο, αποτελούν ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Συνεχίζουμε με σχέδιο και συνέπεια να αναβαθμίζουμε το Νοσοκομείο Μεταξά, επενδύοντας στην καινοτομία και στον άνθρωπο».

Με την εξέλιξη αυτή, το Νοσοκομείο Μεταξά εδραιώνει τον ρόλο του ως ένα σύγχρονο, πρότυπο ογκολογικό κέντρο εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Η Dr. Ευτυχία Τσιρώνη συμπλήρωσε:

«Η ενδοσκοπική υπερηχογραφία αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία στη σύγχρονη γαστρεντερολογία, καθώς μας επιτρέπει να προσεγγίζουμε με ακρίβεια βλάβες που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολα προσβάσιμες. Η επιτυχής διενέργεια της πρώτης βιοψίας παγκρέατος στο Νοσοκομείο μας σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για τη διαγνωστική και επεμβατική ενδοσκόπηση. Για εμάς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο η τεχνολογία, αλλά η δυνατότητα να δίνουμε πιο γρήγορες και αξιόπιστες απαντήσεις στους ασθενείς μας, μειώνοντας την αγωνία τους και βελτιώνοντας τη θεραπευτική τους πορεία».