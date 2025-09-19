Σήμερα είχαμε παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Αντώνης Σαμαρά, απευθυνόμενος προς την Δικαιοσύνη, για το θέμα του πατέρα που κάνει απεργία πείνας και δείψας έξω από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, ζητώντας την εκταφή του γιού του, που σκοτώθηκε στην εγκληματική φονική σύγκρουση των Τεμπών. Αίτημα εκταφής το οποίο πεισματικά αρνείται στη Λάρισα ο αρμόδιος λειτουργός της Δικαιοσύνης. Μήπως πρέπει να διερευνηθεί αυτή η άρνηση;

Δηλαδή το είπε ο Ειδικός εφέτης ανακριτής και πάει και τελείωσε; Δεν προβληματίζει κανέναν το συγκεκριμένο αίτημα του συγκεκριμένου γονέα; Δηλαδή, με βάση τις δύο ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από πλευράς Εισαγγελέων και Αρείου Πάγου, αυτός ο πατέρας εκφοβίζει και αποθαρρύνει την Δικαιοσύνη στη δουλειά της;

Στην Πάτρα αφέθηκαν τελικά ελεύθερα από τις φυλακές δύο παιδιά που είχαν κατηγορηθεί ως ύποπτοι εμπρηστές στις μεγάλες φωτιές του Αυγούστου που έπληξαν την πρωτεύουσα της Αχαΐας. Στη φυλακή είχαν οδηγηθεί αδίκως, όπως αποδείχθηκε, με απόφαση λειτουργού της Δικαιοσύνης. Να το πω δικαστική πλάνη; Και μήπως τώρα πρέπει να διερευνηθεί σε ποιον πρέπει να στραφούν οι κατηγορίες που έριξαν σε μία εφιαλτική περιπέτεια αυτά τα δύο νέα παιδιά; Να περάσει στο ντούκου και αυτό το θέμα; Να εντάξουμε την όποια έντονη κριτική ασκήθηκε για αυτήν την απίστευτη πλάνη, ότι είναι προσπάθεια εκφοβισμού και αποθάρρυνσης; Αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να «αποζημιωθούν» αυτεπαγγέλτως;

Θέτω αυτά τα δύο θέματα σε σημερινή μου δημοσιογραφική παρέμβαση, απευθυνόμενος και προς την Ένωση των Εισαγγελέων αλλά και προς την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και με απόλυτο σεβασμό. Και αυτό το’χω αποδείξει στα πάρα πολλά δημοσιογραφικά μου χρόνια. Εν προκειμένω, παρακαλώ, να ερευνηθούν αυτές οι δύο υποθέσεις εκ μέρους της ίδιας της Δικαιοσύνης. Αναμένοντας και τις τεκμηριωμένες δημόσιες απαντήσεις της. Γιατί όλοι και από τη δική της πλευρά, γονείς είναι. Επιπλέον κανένας σ’ αυτό τον τόπο δεν είναι υπεράνω κριτικής. Και αυτό ισχύει και για εμάς τους δημοσιογράφους αλλά και για τους Ταγούς της Δικαιοσύνης. Όπως φυσικά και για τους πολιτικούς.