Μέρος στην προπόνηση του Παναθηναϊκού πήρε ο σταρ των Σικάγο Μπουλς, Τζος Γκίντεϊ. Οι πράσινοι βρίσκονται στην Μελβούρνη και στην πρώτη τους προπόνηση επί αυστραλιανού εδάφους , ο ντόπιος NBAer έκανε την εμφάνιση του και προπονήθηκε με το τριφύλλι.

Ο 23χρονος, ο οποίος αναμένεται να λάβει 4ετη επέκταση συμβολαίου με την ομάδα του Σικάγο, έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων, βρισκόταν ήδη στο εν λόγω γήπεδο, όπου προετοιμάζεται για ακόμη μια χρονιά στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Ο Γκίντεϊ πήρε μέρος τόσο σε ασκήσεις της ελληνικής ομάδας, όσο και στο «διπλό», όπου με συμπαίκτες τους Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Νίκο Ρογκαβόπουλο και Γιάννη Κουζέλογλου χάρισαν εντυπωσιακές στιγμές στο κοινό που βρισκόταν στο γήπεδο.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γκίντεϊ

Πώς ήταν η εμπειρία της προπόνησης με τον Παναθηναϊκό: «Πολύ διασκεδαστική. Δεν είχα προπονηθεί ξανά με ομάδα της EuroLeague, οπότε ήταν η πρώτη μου φορά. Αντιλαμβανεσαι γιατί είναι ένας τόσος καλός και αξιοσέβαστος σύλλογος στο μπάσκετ παγκοσμίως. Ήταν μια ωραία προπόνηση, χάρηκα που είδα γνωστά πρόσωπα, ειδικά τον Κέντρικ Ναν, οπότε ήταν πολύ ευχάριστα. Πρώτη φορά, αλλά ανυπομονώ να τους δω να παίζουν την Πέμπτη απέναντι στην Παρτίζαν».

Τι ξέρει για τους οπαδούς του Παναθηναϊκού: «Ξέρω ότι είναι πολύ παθιασμένοι με τις ομάδες του. Αυτό είναι κάτι που θα ήθελα να υιοθετήσουν και οι Αυστραλιανές ομάδες. Το βλέπεις από τα παιχνίδια και παρόλο που δεν έχω παρευρεθεί σε κανένα ως σήμερα, φαίνεται πόσο παθιασμένοι είναι, κάτι που βοηθά πολύ τους παίκτες να αγωνιστούν μπροστά τους. Μόνο καλά λόγια έχω για τον Παναθηναϊκό και την Ελλάδα γενικότερα. Τα παιδιά μίλησαν πολύ θετικά για τον σύλλογο και για την Ελλάδα συνολικά».

