Ξεκίνησαν οι αιτήσεις ένταξης στην ΕΛΑΣ για 50 άτομα Ρομά που θα υπηρετούν ένστολοι αλλά άοπλοι και θα ενταχθούν σε Αστυνομικά Τμήματα περιοχών όπου διαμένουν.

Οι προσληφθέντες θα παίζουν τον ρόλο του κοινωνικού διαμεσολαβητή για να βοηθούν τόσο την αστυνομία όσο και τους κατοίκους, ώστε να «δημιουργηθεί μια σχέση» όπως είχε προαναγγείλει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, Ο κ. Χρυσοχοΐδης σε δηλώσεις του στο Action24 είχε τονίσει πως «και σήμερα στην αστυνομία υπάρχουν κάποιοι πολίτες που ανήκουν στη φυλή Ρομά».