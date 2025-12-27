Οι Αρχές προχώρησαν στη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών του Γιώργου Μπότα, μέλους του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, στο πλαίσιο έρευνας για παράνομες εισπράξεις αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Ο ίδιος ο Γιώργος Μπότας εξέφρασε την πλήρη έκπληξή του για την ενέργεια, τονίζοντας πως η κατάσταση ξεπερνά τα όρια της «επιστημονικής φαντασίας». Όπως σημείωσε, «από τη μία είχαμε δει τον ΕΛΓΑ να μπαίνει μέσα και να ελέγχει τους λογαριασμούς μας, τώρα μπαίνει η ΑΑΔΕ και τους σκουπίζει εντελώς».

Ο Μπότας χαρακτήρισε τη δέσμευση αναίτια, υπογραμμίζοντας ότι δεν είχε ενημερωθεί ποτέ για κάποιο πρόβλημα. Όπως εξήγησε, οι επιδοτήσεις είχαν καθυστερήσει λόγω διπλού ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές και την ευρωπαϊκή εισαγγελία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα χρήματα θα έφταναν στους πραγματικούς δικαιούχους, δηλαδή αγρότες που δηλώνουν αληθινά χωράφια. Ο ίδιος είχε πληρωθεί κανονικά μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου, ωστόσο δύο ημέρες μετά τα Χριστούγεννα ανακάλυψε τυχαία ότι οι λογαριασμοί του είχαν δεσμευτεί.

Παρά την κατάσταση, ο Μπότας δηλώνει διατεθειμένος να συνεργαστεί πλήρως με τις Αρχές και να τιμωρηθεί εάν έχει υπάρξει σφάλμα στη δήλωσή του. Όπως τονίζει, «έχω δεμένα χέρια, δεν έχω ούτε ένα ευρώ, δεν μπορώ να δουλέψω, δεν μπορώ να κινηθώ. Εάν κάπου έχω σφάλει, να γίνει έλεγχος, να τιμωρηθώ και να προχωρήσει η δουλειά». Υπογραμμίζει ότι δεν έχει τίποτα να κρύψει και καλεί τις Αρχές να τον ελέγξουν πλήρως, επισημαίνοντας πως η κατάσταση είναι ανεπίτρεπτη.