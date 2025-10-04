Γιορτή για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που είναι σήμερα Σάββατο 4 Οκτωβρίου, διοργάνωσε το topetmou.gr με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανάρτηση, «μέσα από δράσεις, παιχνίδια, δώρα, μικροί και μεγάλοι θα μάθουν καινούρια πράγματα για τα ζώα, θα γνωρίσουν νέα είδη, αλλά και θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν και να υιοθετήσουν τον παντοτινό τους φίλο καθώς στο χώρο θα βρίσκονται και αδεσποτάκια που θα ψάχνουν το παντοτινό τους σπίτι».

«Πάρτε τους μεγάλους και μικρούς φίλους σας αλλά και το τετράποδο μέλος της οικογένειάς σας και ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τη χαρά και τύχη να μοιραζόμαστε αυτόν τον πλανήτη μαζί με τα ζώα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να θυμηθούμε τα χιλιάδες είδη του ζωικού βασιλείου, αλλά και να σκεφτούμε και πάλι ότι αξίζουν το σεβασμό και την προστασία μας.

Η γιορτή του topetmou.gr θα περιλαμβάνει:

Ημέρα Υιοθεσίας από τα Pet City

H μεγαλύτερη πράξη αγάπης για ένα αδέσποτο είναι να του ανοίξουμε την αγκαλιά και το σπίτι μας, για να γίνει το νέο μέλος της οικογένειας. Η υιοθεσία ενός ζώου είναι διπλά ωφέλιμη: Ο άνθρωπος από τη μία αποκτά έναν πιστό και παντοτινό φίλο, και από την άλλη δίνει μια ευκαιρία να σωθεί ένα πλάσμα και να αλλάξει η ζωή του. Για το ίδιο το ζώο, η πράξη αυτή είναι πραγματικά η σωτηρία του. Είναι η στιγμή που ξεκινάει η νέα ζωή του, μακριά από το δρόμο ή το κλουβί ενός καταφύγιου. Για αυτό, ελάτε να γνωρίσετε τους αδέσποτους σκύλους από το Γραφείο Αστικής Πανίδας του Δήμου Κηφισιάς, που περιμένουν υπομονετικά μέχρι να βρουν την παντοτινή τους οικογένεια. Ίσως το Σάββατο να είναι η τυχερή τους μέρα- αλλά και η δική σας φυσικά. Οι υιοθεσίες θα γίνουν από το Pet City, στα πλαίσια των ”Ημερών Υιοθεσίας”.

Φωτογραφίες στο θεματικό Photobooth

Αποτυπώστε την ανάμνηση της ημέρας σε μία φωτογραφία που θα βγάλετε στο Photobooth που θα βρίσκεται στο χώρο του event. Χρησιμοποιήστε props και σκηνικά εμπνευσμένα από τον θαυμαστό κόσμο των ζώων, για να κάνετε τη φωτογραφία σας ακόμα πιο ξεχωριστή.

Χαμογελαστά πρόσωπα = ζωγραφισμένα πρόσωπα

Τα παιδιά θα μπορούν να επιλέξουν το σχέδιο που τους αρέσει, πάντα με θέμα τα ζώα, για ένα ξεχωριστό face painting. Πατούσες, μουστάκια, ζωάκια, όπως θα τα σκεφτούν και θα τα διαλέξουν οι μικροί μας επισκέπτες. Όσο για τα κατοικίδιά σας που θα έχετε μαζί σας, μπορείτε μέσα από τη δυνατότητα του paw printing να φτιάξετε το αποτύπωμα της πατούσας τους, που θα μπορούν να κάνουν με τη βοήθειά σας στο χώρο του event.

Εργαστήριο κατασκευών

Στο εργαστήρι που θα υπάρχει στο χώρο, οι μικροί δημιουργοί θα μπορούν να μάθουν για τα ζώα, να λύσουν απορίες, να συνεργαστούν μεταξύ τους και να καλλιεργήσουν την ομαδικότητα, μέσα από κατασκευές και συναρπαστικά διαδραστικά παιχνίδια.

Εκπλήξεις!

Κάθε επισκέπτης θα μπορεί να πάρει αναμνηστικά δωράκια με χρήσιμα αντικείμενα και αξεσουάρ όπως λιχουδιές και παιχνίδια. Είναι οι μικρές λεπτομέρειες, που κάνουν τη σχέση με το pet μας ακόμα πιο όμορφη.

Η εκδήλωση γίνεται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής.

Χορηγοί: Eurolife, Pet City, Protergia

Σάββατο 4/10/2025

Ώρες: 11.00 – 15.00

Άλσος Κηφισιάς *Είσοδος: Από Λεωφ. Κηφισίας»