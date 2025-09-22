Με τραύματα στα πλευρά και τα πόδια μεταφέρθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα σε νοσοκομείο ένας 34χρονος άνδρας, ύστερα από επίθεση που δέχθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου μένει στο Παγκράτι.

Στις 00:25 περίοικοι άκουσαν τους πυροβολισμούς και κάλεσαν το τηλεφωνικό κέντρο της Άμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί έσπευσαν στην οδό Λεάγρου και βρήκαν αιμόφυρτο τον 34χρονο στην είσοδο και δίπλα του τρεις κάλυκες.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, απ´ όπου αποχώρησε το θύμα αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Στελέχη της Ασφάλειας Αθηνών αναζητούν στοιχεία για εντοπίσουν τον δράστη και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο της επίθεσης.