Το δράμα της απώλειας μιας ανθρώπινης ζωής στο τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι εξελίσσεται σε ένα ακόμη μεγαλύτερο, αφού μια νεαρή γυναίκα, άτομο με αναπηρία, έμεινε εντελώς μόνη, χωρίς να έχει κανέναν να τη φροντίσει, αφού η 75χρονη μητέρας της, που σκοτώθηκε ακαριαία την περασμένη Παρασκευή, ήταν ο μόνος της συγγενής.

Αρχικά, η κοπέλα που τα είχε χαμένα από όσα έγιναν μπροστά στα μάτια της, οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, όπου οι αστυνομικοί επικοινώνησαν άμεσα με κοινωνικές υπηρεσίες, προκειμένου να μεταφερθεί και να έχει την κατάλληλη φροντίδα και υποστήριξη.

Advertisement

Advertisement

Ως πρώτη λύση ήταν να πάει το 32χρονο κορίτσι στο Αιγινίτειο, όπου έχει φροντίδα και υποστήριξη για να μπορέσει να κατανοήσει και να διαχειριστεί, κατά το δυνατόν, την απώλεια της μητέρας της, που χάθηκε από τη μια στιγμή στην άλλη και ενώ απλώς επέστρεφαν από μια βόλτα με λίγα ψώνια στο σπίτι τους.

Πλέον οι υπηρεσίες Πρόνοιας αναζητούν οριστική λύση για τη φιλοξενία της, ενώ σύμφωνα με τη νομοθεσία αναμένεται να οριστεί επιβλέπων- νομικός παραστάτης της.