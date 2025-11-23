«Δεν κατάλαβε πώς έγινε το ατύχημα και δεν θυμάται τίποτα» δήλωσε στο Mega o 84χρονος οδηγός ο οποίος το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (21/11), προκάλεσε πανικό στο Παγκράτι, καθώς συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα και παρέσυρε μια 75χρονη πεζή που περπατούσε μαζί με την ΑμΕΑ κόρη της.

Η 75χρονη μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως δεν κατάφερε να επιβιώσει. Ο 84χρονος συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος μετά από προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Advertisement

Advertisement

«Ούτε κατάλαβα πώς έγινε. Ούτε κατάλαβα! Ούτε θυμάμαι, ούτε τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

-Εσείς την ξέρατε αυτήν την κυρία με το κορίτσι;

-Όχι δεν την ξέρω. Εγώ είμαι στο νοσοκομείο, καταλάβατε; Δεν χτύπησα πολύ αλλά δεν αισθανόμουν καλά.

-Ξεπαρκάρατε και έγινε αυτό;

-Ναι, ναι!