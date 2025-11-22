Μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία και μετακινείται με αμαξίδιο, έχασε τη ζωή της χθες μια 75χρονη γυναίκα στο Παγκράτι. Το τραγικό περιστατικό συνέβη χθες Παρασκευή (21/11) στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, όταν ένας 84χρονος οδηγός παραβίασε το STOP και προκάλεσε αλυσιδωτή σύγκρουση.

Αυτόπτες μάρτυρες ισχυρίζονται ότι μετά την σύγκρουση εκτοξεύτηκε ένα κομμάτι προφυλακτήρα που έπεσε πάνω στην άτυχη γυναίκα.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Τροχαίας, ο 84χρονος κινούμενος επί της οδού δεν έδωσε προτεραιότητα και συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 57χρονος. Από τη σύγκρουση, ένα από τα δύο αυτοκίνητα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε διαδοχικά σε άλλα σταθμευμένα οχήματα και κατέληξε πάνω στην άτυχη 75χρονη που εκείνη τη στιγμή συνόδευε την κόρη της.

Η 32χρονη κόρη του θύματος γλίτωσε, ωστόσο η μητέρα της τραυματίστηκε θανάσιμα. Η κόρη στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου για υποστήριξη και παροχή βοήθειας. Κατά την έρευνα, διαπιστώθηκε ότι η νεαρή γυναίκα δεν έχει άλλους συγγενείς, γεγονός που επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κοινωνική και ανθρώπινη διάσταση της υπόθεσης.

Νέες εικόνες και βίντεο που έχουν δημοσιευθεί δείχνουν το ακριβές σημείο όπου κατέληξε η γυναίκα, καθώς και τη θέση των οχημάτων μετά τη σύγκρουση. Τα στοιχεία αυτά έχουν ήδη τεθεί υπό εξέταση από τα αρμόδια κλιμάκια της Τροχαίας για την ακριβή αναπαράσταση του συμβάντος.

Οι αστυνομικοί συνεχίζουν να συλλέγουν μαρτυρίες, μαγνητοσκοπημένο υλικό και τεχνικά δεδομένα, ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το όχημα παρέσυρε τη γυναίκα, καθώς και η σειρά των γεγονότων μετά την αρχική σύγκρουση των δύο οχημάτων.

Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα είχαν έγκυρα διπλώματα οδήγησης, ενώ η Τροχαία συνεχίζει τις διαδικασίες για την πλήρη διερεύνηση των αιτιών και της ευθύνης του δυστυχήματος, με βάση τις μαρτυρίες, τα στοιχεία του οδικού δικτύου και το διαθέσιμο οπτικοακουστικό υλικό.