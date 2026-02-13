Σε τραγωδία εξελίχθηκε η βόλτα για έναν άνδρα στο Παγκράτι, ο οποίος βρισκόταν πάνω στο ηλεκτρικό του πατίνι, όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να πέσει στο έδαφος και να χτυπήσει σοβαρά το κεφάλι.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η πτώση του άτυχου άνδρα φαίνεται ότι οφείλεται σε ανακοπή. Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με τους διασώστες να του κάνουν από την πρώτη στιγμή ΚΑΡΠΑ, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Το περιστατικό συνέβη μπροστά στα μάτια περαστικών, οι οποίοι ειδοποίησαν κατευθείαν τις αρχές. Για το εν λόγω συμβάν έχει δοθεί εντολή για διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής που αναμένεται να διευκρινίσει τα αίτια θανάτου του άτυχου άνδρα.