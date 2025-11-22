Με ένα μήνυμα γεμάτο αγάπη και ευγνωμοσύνη ο μικρός Παναγιώτης-Ραφαήλ χαιρέτησε τους φίλους του σε όλη την Ελλάδα.

Το μικρό αγόρι, που πριν από έξι χρόνια ταξίδεψε με τη βοήθεια όλων στις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποβληθεί σε γονιδιακή θεραπεία νωτιαίας μυϊκής ατροφίας, με ένα συγκινητικό μήνυμα στο facebook, ευχαρίστησε όλο τον κόσμο για τη στήριξη και την αγάπη του.

Advertisement

Advertisement

Ο Παναγιώτης-Ραφαήλ φοιτά ήδη στη Β’ Δημοτικού και όπως έγραψαν οι γονείς του στο νέο μήνυμά τους «έχει πολλούς φίλους, δραστηριότητες, γέλια, παιχνίδια και Σαββατοκύριακα γεμάτα παιδικές φωνές».