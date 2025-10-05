Ένας χρόνος συμπληρώνεται στις 9/10 από τον αδόκητο χαμό του Τζορτζ Μπάλντοκ και ο Παναθηναϊκός δεν ξεχνάει τον ποδοσφαιριστή του που έφυγε τόσο αιφνίδια από τη ζωή. Στο Matchday του αγώνα με τον Ατρόμητο, η «πράσινη» ΠΑΕ δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί στην απώλεια που σημάδεψε την περσινή σεζόν τόσο για την ομάδα, όσο και για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

Πέρασε ένας χρόνος από εκείνη την αποφράδα μέρα που ο Τζορτζ Μπάλντοκ έφυγε από κοντά μας… Τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα. Μακάρι να ήταν ψέμα… Μακάρι να ήταν ένα κακόγουστο αστείο… Δυστυχώς δεν είναι… Η 9η Οκτωβρίου μας σημάδεψε για πάντα… Ένας χρόνος χωρίς τον δικό μας Τζορτζ. Ένας χρόνος χωρίς το χαμόγελό του, τη φωνή του, την παρουσία του. Ένας χρόνος που πέρασε δύσκολα κι όμως μοιάζει σαν χθες…

Ο Τζορτζ δεν ήταν απλώς ένας ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας χαρακτήρας που κουβαλούσε φως, αγνότητα, αξιοπρέπεια, πάθος, δυναμισμό, αγάπη για τη ζωή. Ένας αθλητής υπόδειγμα, ένας επαγγελματίας με αυταπάρνηση, ένας παίκτης που έβαζε πάντα την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Το ένιωθαν όλοι. Στον Παναθηναϊκό, στην Εθνική, παντού.

Ήρθε στο Τριφύλλι γεμάτος όνειρα και προσδοκίες. Αγάπησε αυτόν τον σύλλογο, αυτόν τον λαό, αυτή τη φανέλα. «Έφυγε» όμως νωρίς… Πολύ νωρίς… Πρόλαβε, ωστόσο, να δεθεί. Να γίνει «δικός μας». Να νιώσει μέλος της μεγάλης οικογένειας του Παναθηναϊκού…

Ο Τζορτζ δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Δεν γίνεται. Γιατί άφησε κάτι περισσότερο από συμμετοχές, αγώνες ή γκολ. Άφησε αποτύπωμα. Στις ψυχές μας. Στην καρδιά της ομάδας. Στη συλλογική μνήμη. Ήταν, είναι και θα παραμείνει για πάντα δικός μας. Ο δικός μας άνθρωπος. Ο δικός μας Τζορτζ. Ο δικός μας Starman.

Για πάντα μαζί μας, Τζορτζ.