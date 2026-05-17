Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική δοκιμασία της χρονιάς ξεκινά. Από αύριο, Δευτέρα 18 Μαΐου, οι μαθητές των Λυκείων μπαίνουν στην περίοδο των προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων, σε μια διαδικασία που αφορά περισσότερους από 329.000 μαθητές στα δημόσια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και Πρότυπα ΕΠΑΛ. Λίγες ημέρες αργότερα, στις 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ και στις 30 Μαΐου για τα ΕΠΑΛ, αρχίζουν οι Πανελλαδικές Εξετάσεις, με περίπου 90.000 υποψηφίους να διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στα πανεπιστήμια.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι μαθητές της Α΄ και Β΄ Λυκείου θα εξεταστούν από τις 18 Μαΐου έως τις 12 Ιουνίου 2026, ενώ η καταληκτική ημερομηνία για την έκδοση των αποτελεσμάτων έχει οριστεί η 19η Ιουνίου.

Για τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου, οι απολυτήριες – ενδοσχολικές – εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν σε πιο σύντομο χρονικό πλαίσιο, από τις 18 έως τις 25 Μαΐου, καθώς ακολουθούν αμέσως μετά οι Πανελλαδικές. Τα αποτελέσματα για τη Γ΄ Λυκείου αναμένεται να εκδοθούν έως τις 27 Μαΐου.

Η φετινή εξεταστική περίοδος αφορά ένα ιδιαίτερα μεγάλο μαθητικό δυναμικό. Για το σχολικό έτος 2025-2026 έχουν κατανεμηθεί 329.130 μαθητές και μαθήτριες σε δημόσια Γενικά Λύκεια, Επαγγελματικά Λύκεια και Πρότυπα ΕΠΑΛ. Στον αριθμό αυτό περιλαμβάνονται και ειδικοί τύποι δημόσιων ΓΕΛ, όπως Μουσικά, Καλλιτεχνικά, Διαπολιτισμικά, Πρότυπα, Πειραματικά και Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία.

Ο αριθμός αυτός δεν σημαίνει αυτομάτως ότι όλοι οι μαθητές συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο ή στα ίδια μαθήματα, καθώς οι εξετάσεις διαφοροποιούνται ανά τάξη και τύπο σχολείου. Δίνει, ωστόσο, την τάξη μεγέθους της εκπαιδευτικής κινητοποίησης που ξεκινά αυτή την εβδομάδα στα Λύκεια της χώρας.

Λίγες ημέρες μετά τις ενδοσχολικές εξετάσεις της Γ΄ Λυκείου, τη σκυτάλη παίρνουν οι Πανελλαδικές. Για τους υποψηφίους των Γενικών Λυκείων η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Για τους υποψηφίους των Επαγγελματικών Λυκείων, οι εξετάσεις αρχίζουν το Σάββατο 30 Μαΐου 2026 με το μάθημα των Νέων Ελληνικών.

Στις φετινές Πανελλαδικές εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν περίπου 90.000 υποψήφιοι. Ο συνολικός αριθμός των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 έχει οριστεί στις 68.788 θέσεις, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που έχει αποσταλεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ.

Με άλλα λόγια, η φετινή διαδικασία εξελίσσεται σε δύο διαδοχικά επίπεδα: πρώτα οι ενδοσχολικές εξετάσεις για την ολοκλήρωση της τάξης ή την απόκτηση απολυτηρίου και αμέσως μετά η πανελλαδική αναμέτρηση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Για χιλιάδες οικογένειες, ο Μάιος και ο Ιούνιος δεν είναι απλώς το τέλος της σχολικής χρονιάς. Είναι μια περίοδος πίεσης, προσδοκιών και αποφάσεων που θα επηρεάσουν την επόμενη ημέρα των μαθητών – είτε αυτή βρίσκεται στην επόμενη τάξη του Λυκείου είτε σε ένα αμφιθέατρο πανεπιστημίου.