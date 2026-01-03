Κρίσιμη για τις αποφάσεις θεωρείται η αυριανή σύσκεψη των αγροτικών μπλόκων στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες της κινητοποίησης.

Οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προτείνουν πανελλαδικό 48ωρο αποκλεισμό σε όλα τα μπλόκα της χώρας αμέσως μετά τα Θεοφάνια.

Παράλληλα, τα μέλη του συντονιστικού ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να εμποδίσουν τις μετακινήσεις των εκδρομέων, διασφαλίζοντας ότι οι πολίτες θα μπορούν να επιστρέψουν από τις γιορτές τους χωρίς εμπόδια.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει, μεταξύ άλλων, το τοπικό μέσο onlarissa:

«Η απόφαση που ελήφθη χθες και θα ανακοινωθεί και στη γενική συνέλευση σήμερα είναι να περάσουν ελεύθερα όλοι οι εκδρομείς των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, να γυρίσει δηλαδή όλος ο κόσμος με ασφάλεια στα σπίτια. Δεν τους είχαμε κλείσει ποτέ, ούτε θέλουμε να το κάνουμε, και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αλλά μετά τα Φώτα, ”48ώρες blackout”, σφίγγει ο κλοιός σε όλη τη χώρα. Αυτή είναι η πρότασή μας αύριο πάνω στα Μάλγαρα, από τον μπλόκο της Νίκαιας. Από κει και πέρα, οι αποφάσεις θα ληφθούν αύριο στα Μάλγαρα. Θέλουμε το διάλογο με τον Πρωθυπουργό, αλλά με δεσμεύσεις και υπογραφές».

Κλιμακώνουν οι αγρότες της Θεσσαλονίκης

Ανοιχτό είναι το μπλόκο στα Μάλγαρα και στα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, ενώ παραταγμένοι στα «Πράσινα Φανάρια», κοντά στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», παραμένουν οι αγρότες της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Με μηχανοκίνητη πορεία στην πόλη του Κιλκίς και αποκλεισμό εκ νέου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 10 το βράδυ, κλιμακώνουν οι αγρότες του μπλόκου των Ευζώνων.

Περισσότερα από 55 μπλόκα αναμένεται να εκπροσωπηθούν στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο Πολιτιστικό κέντρο των Μαλγάρων, που είναι η τρίτη και πλέον κρίσιμη. Οι αγρότες έχουν αφήσει ένα παράθυρο ανοιχτό για διάλογο, υπό προϋποθέσεις εν αναμονή των προθέσεων της Κυβέρνησης όσον αφορά την τιμή στο πετρέλαιο και στο ρεύμα και στα μέτρα για τις αποζημιώσεις που θα λάβουν οι κτηνοτρόφοι. Η αποχώρηση από το αγροτικό μπλόκο στα Πράσινα Φανάρια, αγροτών από τη Χαλκιδική, παραμένει για την ώρα το μοναδικό ρήγμα.

Κλειστή η περιμετρική οδός Πάτρας

Κλειστή είναι η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας μεταξύ των κόμβων Γλαύκου – Κ1 λιμάνι Πάτρας, λόγω των κινητοποιήσεων αγροτών και κτηνοτρόφων. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου της Πάτρας.

Η ΕΛΑΣ με τη σειρά της θέτει σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την μεγάλη επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews έκανε νέα έκκληση για διάλογο. «Κάποια αιτήματα των αγροτών έχουν ξεκαθαρίσει απολύτως και άλλα πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο του διαλόγου. Αρκετά έχει ταλαιπωρηθεί ο κόσμος κι αυτή η ταλαιπωρία αδικεί την προσπάθεια των αγροτών», τόνισε.

Κιλκίς: Μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας αγροτών στο κέντρο της πόλης

Στο Κιλκίς, οι αγρότες από το μπλόκο στο τελωνείο Ευζώνων πραγματοποιούν μηχανοκίνητη πορεία διαμαρτυρίας (ξεκίνησε πριν λίγη ώρα). Οι αγρότες από δήμο Κιλκίς, Παιονίας και από την Πέλλα με τα οχήματά τους βρέθηκαν σε κεντρικούς δρόμους του Κιλκίς και στη συνέχεια θα παραδώσουν ψήφισμα με τα αιτήματά τους, στον αντιπρόεδρο της Βουλής και βουλευτή της περιοχής, Γιώργο Γεωργαντά.

Με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα βρέθηκαν έξω από το γραφείο του κ.Γεωργαντά, ζητώντας συνάντηση έξω από το γραφείο του, παρουσία όλων των αγροτών, ενώ επιθυμία του κ.Γεωργαντά ήταν να συναντηθεί με εκπροσώπους στο γραφείο του, οι αγρότες όμως δε ανέβηκαν. Στη συνέχεια έριξαν μπάλα με άχυρο και σακιά με καλαμπόκι και βαμβάκι στην είσοδο που ανεβαίνει προς το γραφείο του και δε δέχονται να ανέβουν, αλλά να γίνει η συνάντηση σε εξωτερικό χώρο.

