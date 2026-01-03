Κρίσιμη για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα καθώς οι αγρότες εμφανίζονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους με πολλούς να προτείνουν ακόμη και την κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα.

Σήμερα ωστόσο, η εθνική Αθηνών – θεσσαλονίκης σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τέρενς Κουίκ, είναι ανοικτή, όπως είχαν υποσχεθεί οι αγρότες μιλώντας στην Huffpost, με μόνη παράκαμψη σχεδόν 10 χλμ στο ύψος του Μαρτίνου, όπου οι οδηγοί οδηγούνται σε παρακαμπτήρια οδό χωρίς προβλήματα.

Κρίσιμο σημείο ωστόσο, παραμένει ο διάλογος με την κυβέρνηση καθώς οι αγρότες επιμένουν ότι, δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους από την πλευρά της κυβέρνησης, προκειμένου να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου, γι’ αυτό και σκοπεύουν αμέσως μετά τις γιορτές να κλιμακώσουν περαιτέρω τον αγώνα τους.

Νέα έκληση Τσιάρα για διάλογο

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας μιλώντας σήμερα στην ERT εξέφρασε την ελπίδα ότι ακόμη και την τελευταία στιγμή οι αγρότες θα κατανοήσουν ότι ο μόνος τρόπος για να επιλυθούν τα προβλήματά τους είναι να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. «Αυτό υπαγορεύεται από την κοινή λογική και από τίποτα περισσότερο» τόνισε.

Ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη κάνει ουσιαστικά βήματα ανταπόκρισης στα αιτήματα του αγροτικού κόσμου, σημειώνοντας ότι τα 20 από τα 27 αιτήματα των παραγωγών είτε έχουν ικανοποιηθεί, είτε βρίσκονται σε φάση υλοποίησης. Μεταξύ άλλων, ο κ. Τσιάρας αναφέρθηκε σε παρεμβάσεις όπως «το αίτημα για το αφορολόγητο από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης πετρέλαιο στην αντλία», «η χαμηλότερη τιμή αγροτικού ηλεκτρικού ρεύματος», «το αίτημα για 100% αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ» και η «στήριξη προϊόντων που έχουν πραγματική ανάγκη, όπως το σιτάρι, το βαμβάκι και η μηδική».

Παράλληλα, έθεσε ως αναγκαία προϋπόθεση για τη σύγκλιση «να καθίσουμε έντιμα ο ένας απέναντι στον άλλον και με ειλικρίνεια», επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει τη σοβαρή και υπεύθυνη στάση της απέναντι στον πρωτογενή τομέα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «δόθηκαν αυτά τα 3,82 δισεκατομμύρια ευρώ, κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς, γιατί όλα είναι γραπτά και συγκεκριμένα».

Νέο δημοσιονομικό πλαίσιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις μεγάλες προκλήσεις που ανοίγονται μπροστά για τον πρωτογενή τομέα, πέρα από τα άμεσα αιτήματα των κινητοποιήσεων. Μίλησε για το νέο δημοσιονομικό πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, για την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ και την ανακατανομή των πόρων, για τις εμπορικές συμφωνίες με τρίτες χώρες, αλλά και για την κλιματική κρίση, τη λειψυδρία και τα νοσήματα των ζώων. Όπως σημείωσε, «μπροστά μας έχουμε μια σειρά προκλήσεων διαφορετικών επιπέδων που αφορούν στην ίδια την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα».

Ο υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στη στήριξη των κτηνοτρόφων, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα δίνει «τη μεγαλύτερη αποζημίωση σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα για τα θανατωθέντα ζώα», ενώ υπενθύμισε ότι, με απόφαση του Πρωθυπουργού, δόθηκε και αναπλήρωση εισοδήματος διάρκειας ενός έτους. Όπως είπε, «βλέπουμε την πραγματική ανάγκη και επεμβαίνουμε την κρίσιμη στιγμή» και επανέλαβε ότι θα υπάρξει πρόγραμμα για ανασύσταση του ζωικού κεφαλαίου.

Ταυτόχρονα, ο κ. Τσιάρας σημείωσε ότι η παρατεταμένη ταλαιπωρία της κοινωνίας από τα μπλόκα «αδικεί και την ίδια την προσπάθεια των αγροτών», ειδικά σε μια περίοδο γιορτών, καλώντας όλες τις πλευρές να αναλάβουν την ευθύνη που τους αναλογεί. «Ο δρόμος του διαλόγου δεν συνιστά ούτε ήττα ούτε υποχώρηση. Συνιστά μέγιστη ευθύνη και υπευθυνότητα», τόνισε.

Κλείνοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «θα πρυτανεύσει η κοινή λογική» ενόψει της κρίσιμης πανελλαδικής σύσκεψης στα Μάλγαρα, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη «να εξαντλήσει κάθε περιθώριο στο ευρωπαϊκό πλαίσιο και στα δημοσιονομικά δεδομένα» προκειμένου να στηρίξει τον αγροτικό κόσμο «αυτή την πραγματικά πολύ δύσκολη περίοδο».

Στη δημοσιότητα οι πληρωμές ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα αναλυτικά στοιχεία για τις πληρωμές του 2025 προς τον αγροτικό κόσμο της χώρας από ΟΠΕΚΕΠΕ, Υπουργείο Οικονοµικών και ΕΛΓΑ. Από τα 3,3 8 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024, οι πληρωμές έφτασαν το 2025 τα 3,8 2 δισεκατομμύρια ευρώ με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη να δηλώνει τις προηγούμενες ημέρες, ότι «από τα 27 αιτήματα των μπλόκων έχουν ικανοποιηθεί ήδη τα 16 και τα άλλα 4 είναι σε φάση επεξεργασίας».

«Η εμμονή ορισμένων αγροτοσυνδικαλιστών στα μπλόκα και την άρνηση διαλόγου με τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση είναι ακατανόητη. Είναι η ώρα πια να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας» ανέφερε.

Κλείνει και η Πελοπόννησος στην Αχαϊα

Την απόφαση να κλείσουν εκ νέου την Περιμετρική Οδό της Πάτρας αποφάσισαν οι αγρότες της Αχαΐας, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους, ενόψει της Πανελλαδικής Συνέλευσης των μπλόκων αύριο Κυριακή, στα Μάλγαρα, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για την πορεία των αγροτικών κινητοποιήσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες 34 ημέρες.

Αντιπροσωπεία των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Αχαΐας θα βρεθεί αύριο στην Κυριακή στα Μάλγαρα για να θέσει τις προτάσεις τους στην πανελλαδική σύσκεψη. Ιδιαίτερης σημασίας, θεωρούν το ζήτημα της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, καθώς 28.000 έχουν μέχρι στιγμής θανατωθεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της ζωονόσου.

