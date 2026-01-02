Ελεύθερος το Σαββατοκύριακο ο άξονας Αθήνα – Θεσσαλία – Θεσσαλονίκη. Οι αγρότες δεν θα παρεμποδίσουν στα μπλόκα τους την διέλευση αυτοκινήτων, έστω και από τη μία λωρίδα που έχουν παραχωρήσει. Οι όποιες καθυστερήσεις/επιβραδύνσεις θα οφείλονται στις εκτροπές σε παρακαμπτήριους που έχει σχεδιάσει η Τροχαία για λόγους ασφαλείας, όπως ανακοινώνει.

Η δήλωση που έκανε στην HuffPost και Τέρενς Κουίκ, κορυφαίος αγροτοσυνδικαλιστής από το μπλόκο της Νίκαιας, επιβεβαιώνει τις πληροφορίες μας:

« Ο κόσμος που μετακινήθηκε για την Πρωτοχρονιά, θα μπορέσει το Σαββατοκύριακο να επιστρέψει στο σπίτι του. Εμείς δεν θα τον εμποδίσουμε. Απεναντίας θα τον διευκολύνουμε. Έχουμε φροντίσει να μένει μία ασφαλής λωρίδα στα μπλόκα μας. Οι κορίνες της εκτροπής είναι της αστυνομίας. Με λίγα λόγια, ο κόσμος θα γυρίσει σπίτια του, εμείς θα κάνουμε στα Μάλγαρα την Κυριακή την πανελλαδική συνδιάσκεψη μας κι εμείς από Δευτέρα θα μείνουμε στους δρόμους, θα μείνουμε στα μπλόκα, μέχρι να δικαιωθούν τα αιτήματα μας»

Πάντως, ερωτηματικό παραμένει με το μπλόκο των Θηβών. Οι εκεί αγρότες δεν ευθυγραμμίζονται πάντα με την Ε65, την Νίκαια και γενικά την πανελλαδική. Υπενθυμίζεται ότι την Τρίτη στην έξοδο πριν τα Χριστούγεννα, σε αντίθεση με όλα τα άλλα μπλόκα, κρατούσαν ασφυκτικά κλειστό το δικό τους. Με αποτέλεσμα την τεράστια ταλαιπωρία των χιλιάδων εκδρομέων που έφευγαν από Αθήνα προς βορρά. Ένα μπλόκο το οποίο τελικά το άνοιξαν στις 18.00 αντιλαμβανόμενοι την αχρείαστη τεράστια και αψυχολόγητη παρακαμπτήρια εκτροπή που έκανε η αστυνομία από Ριτσώνα με έξοδο στο Μπράλο.

Τα μέτρα της Τροχαίας

Η Ελληνική Αστυνομία , όπως ανακοινώνει θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται οι έκτακτες αυτές συνθήκες, με μοναδικό σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Αναλυτικά τα μέτρα

Λαμία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων

Από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Στερεάς Ελλάδας, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ως ακολούθως:

Κάστρο Βοιωτίας, 114,815 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Κάστρου).

Στο ρεύμα πορείας προς Αθήνα, τα οχήματα εισέρχονται από τον κόμβο του Μαρτίνου Φθιώτιδας (125,770 χ/θ Α.Θ.Ε.) στον βόρειο παράδρομο Α.Θ.Ε. και από τον κόμβο του Κάστρου, εισέρχονται ξανά στον Αυτοκινητόδρομο με κατεύθυνση προς Αθήνα. Στο ρεύμα πορείας προς Λαμία, η κυκλοφορία διεξάγεται από μία λωρίδα του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε..

Θήβα Βοιωτίας, 89,835 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Θηβών).

Η κυκλοφορία των Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων και των λεωφορείων, διεξάγεται επί του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. από μία λωρίδα κυκλοφορίας, και προς Αθήνα και προς Λαμία.

Λαμία Φθιώτιδας, 203,065 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Μπράλου).

Πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων επί τόπου από τις εξόδους και εισόδους του Α/Κ Μπράλου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Αταλάντη Φθιώτιδας, 145,325 χ/θ Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε. (Α/Κ Αταλάντης).

Όλα τα οχήματα κινούνται κανονικά, μέσω του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε., και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Δυτική Μακεδονία

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας υπενθυμίζεται η απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κοζάνης που ανακοινώθηκε στις 23-12-2025, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, ότι συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στην Εγνατία Οδό στο 181,1ο χιλ. (Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας) και στις δύο λωρίδες κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας προς Ηγουμενίτσα και Κήπους.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, ως ακολούθως:

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Βέροια-Θεσσαλονίκη (ρεύμα προς Κήπους), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο ( κλαδί Νο 1) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 2).

Τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς Ιωάννινα- Ηγουμενίτσα (ρεύμα προς Ηγουμενίτσα), θα πραγματοποιούν εκτροπή-έξοδο από την Εγνατία Οδό στην έξοδο (κλαδί Νο 3) του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας και θα εισέρχονται στην Εγνατία Οδό από την είσοδο του Α/Κ 10 Ανατολικά Σιάτιστας (κλαδί Νο 4).

