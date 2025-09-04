Ουρές τουλάχιστον 300 μέτρων σχηματίστηκαν χθες στην οδό Κολοκοτρώνη στο Χαλάνδρι, όπου μεγάλη αμερικανική αλυσίδα fast food γιόρτασε τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος της στην Ελλάδα. Ο λόγος για τα Taco Bell.

Οι ουρές που ξεκινούσαν από τις πύλες του καταστήματος έφταναν μέχρι και την οδό Γυφτοπούλου, στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ξεπερνώντας τα 300 μέτρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα προκάλεσε μέχρι και κυκλοφοριακό πρόβλημα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου του Χαλανδρίου.

Η αλυσίδα

Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές αλυσίδες fast food παγκοσμίως, με χιλιάδες καταστήματα σε πολλές χώρες. Εκτός των φημισμένων μεξικάνικων πιάτων όπως τα Crunchy Tacos, Burritos και Quesadillas, η εταιρεία έχει προσαρμόσει τις γεύσεις της και στην αμερικανική αγορά, δημιουργώντας το φημισμένο στυλ: Tex-Mex.