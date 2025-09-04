Ουρές τουλάχιστον 300 μέτρων σχηματίστηκαν χθες στην οδό Κολοκοτρώνη στο Χαλάνδρι, όπου μεγάλη αμερικανική αλυσίδα fast food γιόρτασε τα εγκαίνια του πρώτου καταστήματος της στην Ελλάδα. Ο λόγος για τα Taco Bell.
@aggeliki_kanteli Τα @tacobellgreece έκαναν αισθητή την παρουσία τους στο Χαλάνδρι! 🔔 Τρέξτε στο grand opening 3/9, 19:00-24:00 και δε θα χάσετε! 🌮😉 #fyp #foryourpagetiktok #tiktokdaily #tacobellgreece #tacobell##food ♬ πρωτότυπος ήχος – Aggeliki K.
Οι ουρές που ξεκινούσαν από τις πύλες του καταστήματος έφταναν μέχρι και την οδό Γυφτοπούλου, στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Ξεπερνώντας τα 300 μέτρα, αυτή η ανθρώπινη αλυσίδα προκάλεσε μέχρι και κυκλοφοριακό πρόβλημα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους του κέντρου του Χαλανδρίου.
@vaggelis.fentagin REAL #TACOBELL #TACOBELLGREECE ♬ original sound – Airfix
Η αλυσίδα
Πρόκειται για μια από τις πιο γνωστές αλυσίδες fast food παγκοσμίως, με χιλιάδες καταστήματα σε πολλές χώρες. Εκτός των φημισμένων μεξικάνικων πιάτων όπως τα Crunchy Tacos, Burritos και Quesadillas, η εταιρεία έχει προσαρμόσει τις γεύσεις της και στην αμερικανική αγορά, δημιουργώντας το φημισμένο στυλ: Tex-Mex.