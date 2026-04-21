Θετικά σχόλια έκανε ο Πάνος Μουζουράκης για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 από τον Ακύλα, σε δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day. Ο καλλιτέχνης στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι γνωρίζει προσωπικά τον νεαρό εκπρόσωπο, αφού είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν στο The Voice, όπου ο Ακύλας είχε συμμετάσχει στην ομάδα του.

Ο Μουζουράκης εξέφρασε δημόσια τη χαρά του για τη συμμετοχή του πρώην διαγωνιζόμενου στη Eurovision Song Contest 2026, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική ευκαιρία για έναν νέο καλλιτέχνη να αναδείξει τη δουλειά του σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Παράλληλα, δεν παρέλειψε να τον συγχαρεί για την επιλογή του τραγουδιού «Ferto», επισημαίνοντας πως τέτοιες στιγμές απαιτούν τόλμη και πίστη στον εαυτό.

Ωστόσο, ο τραγουδιστής προκάλεσε αίσθηση με τη στάση του απέναντι στις εξελίξεις γύρω από τον διαγωνισμό, καθώς δήλωσε ότι τάσσεται πιο κοντά στις χώρες που έχουν επιλέξει να αποχωρήσουν. Η συζήτηση αυτή έχει ανοίξει έντονα το τελευταίο διάστημα, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν από την απόφαση της European Broadcasting Union να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

Η αποχώρηση χωρών όπως η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιρλανδία, η Σλοβενία και η Ισλανδία έχει δημιουργήσει ένα νέο σκηνικό γύρω από τη διοργάνωση, με τον δημόσιο διάλογο να επικεντρώνεται πλέον όχι μόνο στη μουσική πλευρά του θεσμού, αλλά και σε ζητήματα πολιτικής και εκπροσώπησης. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι δηλώσεις του Μουζουράκη προσθέτουν ακόμη μία διάσταση στη συζήτηση που συνεχίζει να διχάζει κοινό και καλλιτέχνες σε όλη την Ευρώπη.