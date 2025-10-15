Αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο Σύνταγμα ένιωσε ο Πάνος Ρούτσι, ο οποίος πραγματοποιούσε μέχρι πρόσφατα απεργία πείνας – με αποτέλεσμα τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», όπου υπεβλήθη σε εξετάσεις και του δόθηκε εξιτήριο.

Όπως ανακοινώθηκε από την ομάδα «Μέχρι Τέλους» στο Facebook, «έπειτα από την ολοκλήρωση της ανάγνωσης των ονομάτων στο Σύνταγμα ο κ. Πάνος αισθάνθηκε αδιαθεσία και αμέσως πήρε την καρέκλα να ξαποστάσει. Την ώρα εκείνη καθώς περνούσε από το σημείο ασθενοφόρο μέλη της ομάδας μας το φώναξαν καθώς είδανε πως δεν ηρεμούσε για να κάνουμε ζωτικές μετρήσεις, να ελέγξουμε την κατάσταση του και αμέσως θεωρήσαμε ορθό την μεταφορά του στο Νοσοκομείο Ευαγγελισμός όπου και εφημέρευε. Αφού υποβλήθηκε σε αρκετές εξετάσεις και όλες ήταν καλές πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι του να ξεκουραστεί».

