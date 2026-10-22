Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 21χρονη που κατέρρευσε έπειτα από χρήση ναρκωτικής ουσίας στην Πάρο αποσωληνώθηκε την Πέμπτη και η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον καλή.

Η νεαρή δήλωσε ότι κατανάλωσε εκούσια την ουσία «G» κατά τη διάρκεια πειραματισμού, χωρίς να δεχθεί οποιαδήποτε πίεση από τον σύντροφό της.

Η ίδια παραδέχθηκε ότι έλαβε μεγαλύτερη ποσότητα από την επιθυμητή, προκαλώντας αναπνευστική καταστολή και απώλεια αισθήσεων μέσα στο σπίτι όπου διέμενε.

Μετά την περιπέτεια της υγείας της, η 21χρονη απηύθυνε δημόσια προειδοποίηση προς τους νέους σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους από τη χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Αίσιο τέλος είχε η σοβαρή περιπέτεια υγείας της 21χρονης στην Πάρο, η οποία κατέρρευσε μετά την κατανάλωση ναρκωτικής ουσίας και χρειάστηκε να διασωληνωθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η νεαρή αποσωληνώθηκε την Πέμπτη (22/10/2026) και, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η κατάσταση της υγείας της είναι πλέον καλή.

Η 21χρονη είχε μεταφερθεί εσπευσμένα από την Πάρο στην Αθήνα, αφού έχασε τις αισθήσεις της μέσα στο σπίτι που νοίκιαζε μαζί με τον σύντροφό της. Το περιστατικό σημειώθηκε ενώ στο σπίτι βρίσκονταν συνολικά τέσσερα άτομα.

Advertisement

Advertisement

Μιλώντας στην εκπομπή «Live News», η νεαρή περιέγραψε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατανάλωσε την ουσία, ξεκαθαρίζοντας ότι η απόφασή της ήταν αποκλειστικά δική της και ότι κανείς δεν την ανάγκασε να κάνει χρήση.

«Δεν είμαι χρήστρια ναρκωτικών – Ήθελα απλώς να δοκιμάσω»

Όπως εξήγησε, είχε προμηθευτεί την ουσία μερικές εβδομάδες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια ενός rave πάρτι στην Αθήνα. Αποφάσισε να τη δοκιμάσει ενώ διασκέδαζε με την παρέα της, επιδιώκοντας να αισθανθεί ευφορία.

«Δεν είμαι χρήστρια ναρκωτικών, δεν έχω ξανακάνει. Είπα να πειραματιστώ, να το δοκιμάσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, η ουσία που κατανάλωσε είναι γνωστή ως «G». Πρόκειται για ονομασία που χρησιμοποιείται για ουσίες όπως το GHB και το GBL, οι οποίες δρουν κατασταλτικά στο κεντρικό νευρικό σύστημα και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή δηλητηρίαση, απώλεια συνείδησης και αναπνευστική καταστολή.

Η 21χρονη παραδέχθηκε ότι κατανάλωσε μεγαλύτερη ποσότητα από αυτή που είχε υπολογίσει, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις της.

«Είδα αστεράκια, ζαλίστηκα και μετά έσβησα»

Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές πριν καταρρεύσει, η νεαρή ανέφερε ότι είχε αναμείξει την ουσία με αναψυκτικό και ότι λίγο αργότερα άρχισε να αισθάνεται έντονη αδιαθεσία.

Advertisement

«Ήπια πολύ, μιλάμε για ml. Το καταλαβαίνεις όταν το πίνεις. Και εγώ το κατάλαβα λίγο αργά. Είδα αστεράκια, ζαλίστηκα και μούδιασα. Λέω παιδιά “δε νιώθω καλά”. Έκατσα κι έσβησα», περιέγραψε.

Η ίδια επισήμανε ότι γνώριζε τους κινδύνους από τον συνδυασμό της συγκεκριμένης ουσίας με αλκοόλ, τον οποίο απέφυγε. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς την παρουσία αλκοόλ, τέτοιες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν απειλητικές για τη ζωή επιπλοκές.

«Ο σύντροφός μου δεν με κακοποίησε – Ήταν δική μου επιλογή»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η 21χρονη και στον σύντροφό της, θέλοντας να διαψεύσει όσα, όπως υποστήριξε, ακούστηκαν σχετικά με τις συνθήκες του περιστατικού.

Advertisement

«Εγώ το μόνο που θέλω είναι να μη βγαίνουν και να λένε τέτοια πράγματα για το αγόρι μου ότι με κακοποίησε ή ότι με χρησιμοποίησε», δήλωσε.

Όπως τόνισε, ο σύντροφός της δεν είχε αντιληφθεί την ποσότητα που κατανάλωσε και, αν το γνώριζε, θα προσπαθούσε να την αποτρέψει.

«Με τη θέλησή μου πήρα ό,τι πήρα και έκανα ό,τι έκανα», ξεκαθάρισε, επιμένοντας ότι επρόκειτο για προσωπική της απόφαση.

Advertisement

Το μήνυμα της 21χρονης μετά την περιπέτεια υγείας της

Έχοντας πλέον ξεπεράσει τον άμεσο κίνδυνο, η νεαρή θέλησε να στείλει ένα μήνυμα προειδοποίησης, ιδιαίτερα προς τους νέους που σκέφτονται να πειραματιστούν με ναρκωτικές ουσίες.

«Πρέπει όλα τα παιδιά να προσέχουμε», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι μια φαινομενικά περιστασιακή δοκιμή μπορεί να έχει εξαιρετικά σοβαρές συνέπειες.

Κλείνοντας, η 21χρονη απηύθυνε έκκληση για αποφυγή των ναρκωτικών, τονίζοντας:

Advertisement

«Μακριά από ναρκωτικά, μακριά από ουσίες και δοκιμές, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν κάποια ουσία θα σε στείλει σε κώμα». Advertisement

Advertisement