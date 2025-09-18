Άλλη μια σχολική χρονιά που μόλις ξεκίνησε και μαζί της και το bullying μεταξύ μαθητών. Τέσσερις ανήλικες ηλικία 15, 14, 14 και 13 ετών συνελήφθησαν καθώς ανάγκασαν 13χρονη, έξω από την είσοδο γυμνασίου στην Πάτρα όπου φοιτούν, να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, υπό την απειλή ότι θα τη μαχαίρωναν. Μάλιστα βιντεοσκόπησαν και τις πράξεις τους σύμφωνα με το pelop.gr.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση για παράνομη βία, παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, απειλή και εξύβριση. Σε βάρος των γονιών τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραμέληση της εποπτείας τους και υποβλήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.

«Φίλησέ μου τα πόδια, αλλιώς θα σε μαχαιρώσω»



Η μητέρα της 13χρονης μίλησε για το περιστατικό στο Mega, υποστηρίζοντας ότι η κόρη της αρνείται ότι είπε κάτι για τα συγκεκριμένα κορίτσια, που πάνε μαζί στο ίδιο σχολείο.

«Υποτίθεται ότι είχε πει κάτι για τα κορίτσια, το οποίο η κόρη μου αρνείται. Τη γονάτισαν κάτω, της λέει “φίλησέ μου τα πόδια, αλλιώς θα σε μαχαιρώσω”. Το παιδί μου το έκανε, γιατί ακριβώς πίσω περνούσαν αυτοκίνητα» ανέφερε αρχικά, προσθέτοντας ότι η κόρη της δεν είδε να κρατάνε κάποιο μαχαίρι ή αιχμηρό αντικείμενο.

Στη συνέχεια μίλησε για το βίντεο που υπάρχει και τραβούσε μία από τις τέσσερις κοπέλες, το οποίο δείχνει τις τρεις εξ αυτών την ώρα που η 13χρονη τους φιλάει τα πόδια.

«Αυτό είναι λίγο δύσκολο να το δημοσιεύσω ακόμα, γιατί είναι στην Αστυνομία. Έχω κάνει μήνυση, προχωράει το ζήτημα αλλιώς», πρόσθεσε η μητέρα του θύματος bullying.

Κλείνοντας, ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κοριτσιών, για να μη γίνει κάτι παρόμοιο ή και χειρότερο σε κάποιο άλλο παιδί, ενώ ανέφερε ότι η κόρη της φοβάται να βγει έξω, ακόμη και για μια βόλτα, και πως για να πάει στο σχολείο τη συνοδεύει ο παππούς της.