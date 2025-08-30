Μια ηλικιωμένη στην Πάτρα σκοτώθηκε όταν την παρέσυρε μηχανή ενώ η ίδια διέσχιζε δρόμο με μια 8χρονη, με το παιδί να τραυματίζεται.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το τροχαίο έλαβε χώρα το βράδυ της Παρασκευής στην Ακτή Δρυμαίων, κοντά στην οδό Μαξίμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο τους παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν τον δρόμο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο οδηγός της μηχανής ξεκίνησε με κόκκινο φανάρι και κινήθηκε με ταχύτητα, γεγονός που ερευνάται από τις αρχές.

Η γυναίκα, η οποία κρατούσε το παιδί από το χέρι, παρασύρθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα. Η 8χρονη μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο με τραύματα και φαίνεται πως η ζωή της δεν βρίσκεται σε κίνδυνο. Η σφοδρότητα της σύγκρουσης ήταν τέτοια που η μηχανή κατέληξε περίπου 150 μέτρα μακριά από το σημείο της παράσυρσης, ενώ ο 46χρονος οδηγός υπέστη ελαφρά τραύματα και συνελήφθη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας και ασθενοφόρα, καθώς και πλήθος πολιτών που προσέφεραν βοήθεια.

«Εσωσε με το θάνατό της την κόρη μου» δηλώνει στο flamis.gr ο πατέρας της 8χρονης Μαρίας, Γιώργος Κωστούρος. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Τιτίκα Βασιλοπούλου ήταν 71 ετών δεν ήταν η γιαγιά της μικρής, όπως αρχικά ειπώθηκε, αλλά μία γειτόνισσα που εμπιστευόταν η οικογένεια ως «γιαγιά» και πολλές φορές πήγαινε τα παιδιά βόλτα. Ωστόσο το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετέδωσε ότι επρόκειτο για 86χρονη και την εγγονή της.